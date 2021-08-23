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Deniz Akkaya cezaevine girdi

Ünlü manken Deniz Akkaya'nın cezaevine girdiği ve Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucunda çıkarılan tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacağı belirtildi.
23 Ağustos 2021 16:58
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Deniz Akkaya cezaevine girdi

Ünlü manken Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı gerekçesiyle 3 gün cezaevinde yatacak.

Odatv'nin aktardığı habere göre; bugün Beyaz TV'de bir programda canlı yayına katılan Deniz akkaya, tedbir kararı sürecinde konuşmama kararına uymadığını belirtti. Akkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını söyledi.

Akkaya emniyete teslim oldu

Akkaya'nın avukatı Muhammed Fatih Taşcı konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkil Deniz Akkaya hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz Akkaya teslim olmuştur. Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkümiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir."
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