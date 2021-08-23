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Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, toplu sözleşme ikramiyesinin 135 TL'den 400 TL'ye çıktığını açıkladı.
23 Ağustos 2021 16:46
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Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, toplu sözleşme ikramiyesinin 135 TL'den 400 TL'ye çıktığını açıkladı.

Bakan Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle

Seyyanen zam talebi vardı. Karşılama konusunda yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman sosyal uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır.

2019 ve 2020 yıllarını kapsayan toplu sözleşme metninde toplu sözleşme ikramiyesi 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenmekteydi. Bu kakam ise 750*0,179797 = 135 TL

Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK'nın ek 4.maddesinde şu şeklide düzenlenmiştir; "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." Bu düzenlemeye göre, herhangi bir sendikaya üye olan memurlara Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında, en son imzalanmış toplu sözleşmede belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.

Bu durumda üç ayda bir memurlara 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.
Memurlar.Net
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