Ali Yalçın'dan refah payı ve toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması
|23 Ağustos 2021 17:02
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Memur Sen Başkanı Ali Yalçın toplu sözleşme sonrasında açıklama yaptı. Yalçın şunları söyledi:
- Sayın Bakanımız içerde 2022 için 5+7 ve 2023 için ise 8+6 rakamı kamuoyu
ile paylaştı. İkinci yıl için ilk altı ayda verilen yüzde 8'lik iyileşme,
refah payı bekletimizi karşılıyor. Beklentimiz orana yansıtıldı.
- Sözleşmeliler konusunda 2022 yılı içinde çalışmanın tamamlanmasını öngörüyoruz. Sözleşme metnini henüz imzalamadık ama imzalarken bu hususa özen göstereceğiz.
- Yine 3600 ek gösterge konusunda 2022 yılı içinde yapılacak çalışmayı tamamlamayı öngörüyoruz. Süreç yönetiminde elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
- Toplu sözleşme aidatını 400 TL'ye çıkarmanın memnuniyeti içindeyiz. İşçi sendikacılığında olan dayanışma aidatı sistemi memur sendikacılığına geçiyor. İfade edilen rakam 2 puanlık iyileştirme anlamına geliyor.
- 11 hizmet kolunda teknik hazırlığımız bitiyor. Bitince bir kez daha değerlendirme yapacağız. Hizmet kollarımızda çok ciddi kazanımlarımız mevcut.
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