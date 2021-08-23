Ali Yalçın'dan refah payı ve toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın toplu sözleşme sonrasında açıklama yaptı. Yalçın şunları söyledi:

- Sayın Bakanımız içerde 2022 için 5+7 ve 2023 için ise 8+6 rakamı kamuoyu ile paylaştı. İkinci yıl için ilk altı ayda verilen yüzde 8'lik iyileşme, refah payı bekletimizi karşılıyor. Beklentimiz orana yansıtıldı.

- Sözleşmeliler konusunda 2022 yılı içinde çalışmanın tamamlanmasını öngörüyoruz. Sözleşme metnini henüz imzalamadık ama imzalarken bu hususa özen göstereceğiz.

- Yine 3600 ek gösterge konusunda 2022 yılı içinde yapılacak çalışmayı tamamlamayı öngörüyoruz. Süreç yönetiminde elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

- Toplu sözleşme aidatını 400 TL'ye çıkarmanın memnuniyeti içindeyiz. İşçi sendikacılığında olan dayanışma aidatı sistemi memur sendikacılığına geçiyor. İfade edilen rakam 2 puanlık iyileştirme anlamına geliyor.

- 11 hizmet kolunda teknik hazırlığımız bitiyor. Bitince bir kez daha değerlendirme yapacağız. Hizmet kollarımızda çok ciddi kazanımlarımız mevcut.