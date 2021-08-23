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Ali Yalçın'dan refah payı ve toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması

Memur Sen Başkanı imzalanan toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. Yalçın "İkinci yıl için ilk altı ayda verilen yüzde 8'lik iyileşme, refah payı beklentimizi karşılıyor. Beklentimiz orana yansıtıldı." dedi. Yalçın 400 liralık toplu sözleşme ikramiyesinin de 2 puana denk geldiğini belirtti.
23 Ağustos 2021 17:02
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Ali Yalçın'dan refah payı ve toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın toplu sözleşme sonrasında açıklama yaptı. Yalçın şunları söyledi:

- Sayın Bakanımız içerde 2022 için 5+7 ve 2023 için ise 8+6 rakamı kamuoyu ile paylaştı. İkinci yıl için ilk altı ayda verilen yüzde 8'lik iyileşme, refah payı bekletimizi karşılıyor. Beklentimiz orana yansıtıldı.
- Sözleşmeliler konusunda 2022 yılı içinde çalışmanın tamamlanmasını öngörüyoruz. Sözleşme metnini henüz imzalamadık ama imzalarken bu hususa özen göstereceğiz.
- Yine 3600 ek gösterge konusunda 2022 yılı içinde yapılacak çalışmayı tamamlamayı öngörüyoruz. Süreç yönetiminde elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
- Toplu sözleşme aidatını 400 TL'ye çıkarmanın memnuniyeti içindeyiz. İşçi sendikacılığında olan dayanışma aidatı sistemi memur sendikacılığına geçiyor. İfade edilen rakam 2 puanlık iyileştirme anlamına geliyor.
- 11 hizmet kolunda teknik hazırlığımız bitiyor. Bitince bir kez daha değerlendirme yapacağız. Hizmet kollarımızda çok ciddi kazanımlarımız mevcut.
Memurlar.Net
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