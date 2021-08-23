Sözleşmeli personele kadro yerine 3+1 formülü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik dedi.
|23 Ağustos 2021 17:10
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik dedi.
Bakan Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle
Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim.
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