Genco Erkal'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan iddianame

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA 4 BİN 346 GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAK Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 ağustos 2021