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Genco Erkal'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan iddianame

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, Twitter'daki 3 paylaşımının "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talepli iddianame hazırlandı.
23 Ağustos 2021 17:20
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Genco Erkal'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal medya sitesi Twitter'den paylaştığı bazı ifadelerle ilgili yapılan ihbarla başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Erkal'ın,"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturan ifadeler içerdiği iddiasıyla 3 paylaşımı hakkında iddianame hazırlandı.

Erkal'ın, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, başsavcılık onayından sonra İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Anadolu Ajansı
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