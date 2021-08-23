Genco Erkal'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan iddianame
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, Twitter'daki 3 paylaşımının "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talepli iddianame hazırlandı.
|23 Ağustos 2021 17:20
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal medya sitesi Twitter'den paylaştığı bazı ifadelerle ilgili yapılan ihbarla başlattığı soruşturmayı tamamladı.
Erkal'ın,"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturan ifadeler içerdiği iddiasıyla 3 paylaşımı hakkında iddianame hazırlandı.
Erkal'ın, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, başsavcılık onayından sonra İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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