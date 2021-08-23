https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı.
23 Ağustos 2021 17:31
+Aa- Yazdır
İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni dönem okul servis ücretleri yüzde 15 zamlandı. Alınan bu karar, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin uygulaması önerilen öğrenci taşıma fiyat tarifesi şöyle;

0-3 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 180 lira, haftanın 3 günü okula gitmesi durumunda 215 lira, haftanın 4 günü okula gitmesi durumunda 260 lira, haftanın 5 günü okula gitmesi durumunda 285 lira.

0-6 kilometre mesafedeki servis ücretleri ise öğrencinin haftanın 2 günü okula gitmesi durumunda aylık 220 lira, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 270 lira, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 320 lira, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 350 lira.

0-10 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 235 lira, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 290 lira, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 340 lira, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 375 lira.

0-15 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 275 lira, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 340 lira, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 410 lira, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 445 lira.

0-20 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 330 lira, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 405 lira, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 490 lira, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 535 lira.

0-25 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 370 lira, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 460 lira, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 550 lira, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 600 lira.

0-30 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 400 lira, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 500 lira, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 595 lira, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 655 lira.

0-35 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 420 lira, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 520 lira, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 620 lira, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 685 lira.

0-40 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 440 lira, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 550 lira, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 660 lira, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 730 lira.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletiliyor
23 Ağustos 2021 19:50		 İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor
23 Ağustos 2021 19:00
Borsa, yüzde 1,02 değer kazandı
23 Ağustos 2021 18:28		 Çeyrek altın günü yükselişle tamamladı
23 Ağustos 2021 17:50
Dolar 8,50 TL'nin altına geriledi
23 Ağustos 2021 17:28		 İkinci el araba fiyatı ne zaman düşecek?
23 Ağustos 2021 14:15
Barajlar taşkınların önlenmesinde önemli rol oynuyor
23 Ağustos 2021 11:30		 TOKİ, İzmir'de 285 konutu açık artıma ile satışa sundu
23 Ağustos 2021 10:54
Oktay: Yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler görmeyi öngörüyoruz
23 Ağustos 2021 10:42		 ASELSAN, polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak
23 Ağustos 2021 10:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:48 - ABD'de, tüm ordu personeli için aşı zorunlu hale getirilecek19:46 - Yangınla mücadele için İHA ordusu19:45 - Sendikalı memura aylık 88 TL zam19:36 - Sel felaketi bölgesinde deniz, tomruklardan arındırılıyor19:33 - Hem hava hem de yaşam sahasını on yıldır paylaşıyorlar19:31 - 7,2'lik depremle sarsılan Haiti'ye Türkiye'den şefkat eli uzandı
19:20 - Vaka sayısı 18 binin üzerinde seyrediyor19:19 - Tepecik Höyüğü'nde 3500 yıllık 'seramik fırın' bulundu19:16 - Bartın'da felaketin yaşandığı bölgede hayat normale dönüyor19:14 - Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi19:12 - Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı19:06 - Türkiye'nin doğal sodyum kaynağı 'Acıgöl' kuruyor
19:06 - Kamu Sen: Kazanımlar fazla ama toplu sözleşme anlaşması yetersiz19:00 - İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor18:46 - Prof. Dr. Yiyit: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin çoğu aşısız18:39 - Türkiye'de eşi benzeri yok! 300 bin liralık 'şebap' güvercini18:31 - 'Adli yıl açılış törenine katılım zorunlu mesajı' haberlerine yalanlama
18:28 - Borsa, yüzde 1,02 değer kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
Hükümet ve sendika uzlaşmaya vardı. İşte memurların alacağı yeni zam oranları
Toplu sözleşmeden %1 örgütlü sendikalar yararlanabilecek
Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
Ali Yalçın'dan refah payı ve toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması
Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL oldu
AA: Toplu sözleşmede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
Sınavsız ikinci diploma şansı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendine müslüman 4
robot ada 1
polisimin yanındayım 2
Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 1
sözlükte tek başına kalmak 1
yangında yavrularını kaybeden keçi 1
memurluk hayali 1
mavi dolunay 2
Trt spor yıldız 1
hellenistik dönem 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya ve Konya Bölge Birliklerine 43 personel alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta memuru alacak
Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Doktora İlanı
Ardahan Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam