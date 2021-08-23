Kimya öğretmeni 11. kez kıtalararası yüzücü unvanını aldı
|23 Ağustos 2021 17:34
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Kıtalararası Yüzme Yarışı İstanbul'da yapıldı. Samsunlu kimya öğretmeni Menderes Eskiçırak, daha önce 10 kez elde ettiği unvanını bu sefer kendi rekorunu kırarak geliştirdi. 6,5 km'yi 50 dakika 48 saniyede yüzen Eskiçırak, kendi yaş grubunda 11. olarak yarışmayı tamamladı.
33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışını kendi rekorunu kırarak, geçtiğini ifade eden Menderes Eskiçırak, "Samsun'un ilk openwater (acık su yüzücüsü) olmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Yarış öncesi boğaz, rüzgarlı ve soğuktu. Ayrıca kuvvetli bir akıntı da vardı. Suya atladıktan sonra, 'Buraya kadar gelmişim, boğazın tadını çıkaralım' diyerek güzel bir akıntı yakalayarak zorlanmadan finişe vardım. 11. kez kıtalararası yüzücü unvanını elde etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Samsunlu yüzmek isteyen arkadaşlara kapıyı araladığım için ayrıca gurur duyuyorum. Şehrimizin master sporcuları her yıl artmakta. 2 bin 500 kişilik bir yarışta genel klasman da 178.'lik, yaş grubumda ise 11. olarak Samsun'a dönüyorum. 6,5 km'yi 50 dakika 48 saniyede yüzdüm. Çok mutluyum" dedi.
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