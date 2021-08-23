Ali Yalçın, toplu sözleşme kazanımlarını tablo halinde paylaştı
Memur-Sen genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından toplu sözleşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kazanımları tablo halinde paylaştı.
|23 Ağustos 2021 17:35
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Memur-Sen genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından toplu sözleşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kazanımları tablo halinde paylaştı.
Yalçın, bütçeden haklarını refahtan paylarını aldıklarını dile getirdi.
İşte Yalçın'ın yaptığı açıklama
Toplu Sözleşmede Bütçeden Hakkımızı,Refahtan Payımızı Aldık
2022:[5+7] 2023:[8+6]
3600 Ek Gösterge ve
Sözleşmelilere Kadro çalışması 2022'de tamamlanacak.
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNİ 400 TL'ye çıkardık. 2 yılda 3 kata yakın artırdık.
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