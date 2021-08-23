Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Manavgat'taki yangınına neden olduğu iddia edilen şüpheli, hastanede öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangına neden olduğu iddia edilen kişi, yanık tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|23 Ağustos 2021 17:56
|+Aa- Yazdır
İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan ve geniş bir alana yayılarak günlerce süren yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan H.G (58), vücudundaki yanıklar nedeniyle tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
H.G'nin yangın bölgesinden kaçmaya çalıştığı sırada alevlerin arasında kalarak vücudunun yüzde 80'inin yandığı iddia edildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
23 Ağustos 2021 17:17
|Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi atlattı, koronaya yakalandı
23 Ağustos 2021 17:08
|Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının darp edilmesine ilişkin açıklama
23 Ağustos 2021 16:40
|Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi öldü
23 Ağustos 2021 16:13
|İki ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda örgütün 'server'ı ele geçirildi
23 Ağustos 2021 15:08
|Pendik'te 'denizde saldıran pitbull öldürdü' iddiası
23 Ağustos 2021 13:49
|3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız bulundu
23 Ağustos 2021 13:40
|Öğretmen Özay Kaya'nın, 'Köpük' için verdiği mücadele amacına ulaştı
23 Ağustos 2021 13:11
|Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu
23 Ağustos 2021 12:59
|Kazdağları'nda orman yangını
23 Ağustos 2021 10:41