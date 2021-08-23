Memurlar.net maaş robotunda 2022 ve 2023 maaş verileri güncellendi

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmelerde uzlaşılan rakamalar bugün açıklandı. Buna göre 2022 yılında yüzde 5+7, 2023 yılında ise yüzde 8+6 oranında zam verilecek, eğer enflasyonun bu oranları aşması durumunda enflasyon zammı ilave edilecek. Ayrıca 135 olarak verilmekte olan toplu sözleşme ikramiyesi 2022 Ocak ayında 400 TL olarak verilecek.

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Memurlar.net maaş robotunda; gelir vergisi dilimleri, brüt asgari ücret ve engellilik indirimi gibi rakamlarda ise henüz bir netleşme olmadığı için bir değişiklik yapılmamıştır.

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