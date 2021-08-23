Memurlar.net maaş robotunda 2022 ve 2023 maaş verileri güncellendi
|23 Ağustos 2021 17:54
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2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmelerde uzlaşılan rakamalar bugün açıklandı. Buna göre 2022 yılında yüzde 5+7, 2023 yılında ise yüzde 8+6 oranında zam verilecek, eğer enflasyonun bu oranları aşması durumunda enflasyon zammı ilave edilecek. Ayrıca 135 olarak verilmekte olan toplu sözleşme ikramiyesi 2022 Ocak ayında 400 TL olarak verilecek.
Bu verileri, memurlar.net maaş robotuna entegre ettik. Memurlar.net maaş robotunda gelişmiş seçeneklerden 2022 ve 2023 yıllarını seçerek net maaş verilerinizi görebilirsiniz. Maaş robotu için tıklayınız.
Memurlar.net maaş robotunda; gelir vergisi dilimleri, brüt asgari ücret ve engellilik indirimi gibi rakamlarda ise henüz bir netleşme olmadığı için bir değişiklik yapılmamıştır.
Maaş robotu için tıklayınız.
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