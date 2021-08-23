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Fahrettin Altun'dan, yaptığı haberi silen BBC Türkçe'ye yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "BBC Türkçe'nin 'Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' şeklindeki yalan haberini silmesine ve özür dilemesine ilişkin" olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
23 Ağustos 2021 18:15
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Fahrettin Altun'dan, yaptığı haberi silen BBC Türkçe'ye yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Evet. İngiltere Savunma Bakanının 'olmayan ifadeleri' üzerinden hükümetimize saldıranları üzecek bir haberimiz var! Başta BBC Türkçe olmak üzere bu yalanı dolaşıma sokan medya kuruluşları biz yalanlarını ortaya çıkarınca ilgili paylaşımlarını sildiler. Bu iyi, fakat. Bu yalanın peşine takılıp milletimizi yalan ve yanlış bilgilerle meşgul edenler ne olacak? Yapmayın! Bunu alışkanlık haline getirdiniz, yazıktır! Milletimize bir özür borcunuz var. Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın" açıklamasında bulundu.

'Cumhurbaşkanımızdan öğrenin' şeklinde sözlerine devam eden Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında paylaştığı ve "Yalan üzerine, karalama, iftira, itham üzerine siyaset yapılmaz. Siyaset hizmetle yapılır, planla yapılır, projeyle yapılır" ifadelerini kullandığı tweet ile açıklamasını tamamladı.
İhlas Haber Ajansı
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