https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Yiyit: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin çoğu aşısız

Şanlıurfa'da yaklaşık 1 buçuk ayda koronavirüs yüzünden ölen 55 kişinin hiç aşı yaptırmadığı, 49'unun ise dozlarını tamamlamadığı ortaya çıktı. Türkiye genelinde de benzer durum var. Uzmanlar, salgına karşı en büyük kalkanın aşı olduğunu vurguluyor.
23 Ağustos 2021 18:46
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Yiyit: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin çoğu aşısız

Okullar, 6 Eylül'de tam zamanlı açılıyor. Havaların soğumasıyla kapalı mekanlar da daha çok tercih edilecek. Bu yüzden eylül ayı öncesi aşılamanın artması önemli.

Yoğun bakımlardaki hastaların ortak özelliği aşısız olmaları

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde şu anda 310 hasta yatarak tedavi görüyor. Bunların 54'ü ise yoğun bakımda. Yoğun bakımda tedavi gören hastaların en önemli özelliği ise ya aşılarını hiç yaptırmamış olmaları ya da eksik dozda yaptırmış olmaları" dedi.

Aşı ile ilgili Şanlıurfa'dan gelen son veri ise dikkat çekici. Şehirde 1 Temmuz - 17 Ağustos arasında koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden 104 kişinin ya hiç aşı olmadığı ya da dozlarını tamamlamadığı ortaya çıktı.

Oranlar Türkiye genelinde de hemen hemen aynı.

"Tam aşılı kaybımız çok azalıyor"

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Tam aşılı kaybımız çok azalıyor. Bu hafta içinde bu hastanede 24 kayıp verdik ve bunların içinde en büyük grup aşısız grup, arkasından gelen grup da aşı takvimini tamamlamamış grup. Bizim sadece bir kaybımız oldu. Bir kaybımız da ek hastalığı ve çok ileri yaşı olan bir hastamızdı" dedi.

Yatarak tedavi görenler arasında aşılarını tamamlamayan genç hastalar artışta. Aşı haritasında mavi kategoriye geçen illerde ise vaka sayısı düşme eğiliminde.

"İstanbul mavi il olma eğiliminde"

Prof. Dr. Yiyit, "İstanbul şu an mavi olmaya doğru gidiyor. Bu hafta mavi olmasını bekliyoruz. İstanbul örneğinden yola çıkacak olursak, son 2 haftada artan aşılama ile vaka artış hızını hem durdurduk hem de inişe geçirdik" diye konuştu.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hem hava hem de yaşam sahasını on yıldır paylaşıyorlar
23 Ağustos 2021 19:33		 Türkiye'de eşi benzeri yok! 300 bin liralık 'şebap' güvercini
23 Ağustos 2021 18:39
Çift maske, 'maskne' sorununu arttırıyor
23 Ağustos 2021 18:25		 Korona olan başhekim ve eşi, ilk doğum gününde kızlarının yanında olamadı
23 Ağustos 2021 18:21
PCR testi zorunlu tutulabilir mi?
23 Ağustos 2021 12:51		 Selde vatandaşlar hurdaya dönen araçlarını 'şasi' numarasından tanıyor
23 Ağustos 2021 11:14
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
23 Ağustos 2021 09:43		 'Kim Milyoner Olmak İster'de cevap sorunun içindeydi! Yarışmacı gündem oldu
23 Ağustos 2021 09:20
Bilim Kurulu eski üyesi: Virüsü tamamen yok etmek mümkün değil
23 Ağustos 2021 08:54		 O uçak pide salonu olacak
23 Ağustos 2021 07:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:50 - Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletiliyor19:50 - Gümrüklerde kaçakçılara geçit verilmedi19:48 - ABD'de, tüm ordu personeli için aşı zorunlu hale getirilecek19:46 - Yangınla mücadele için İHA ordusu19:45 - Sendikalı memura aylık 88 TL zam19:36 - Sel felaketi bölgesinde deniz, tomruklardan arındırılıyor
19:33 - Hem hava hem de yaşam sahasını on yıldır paylaşıyorlar19:31 - 7,2'lik depremle sarsılan Haiti'ye Türkiye'den şefkat eli uzandı19:20 - Vaka sayısı 18 binin üzerinde seyrediyor19:19 - Tepecik Höyüğü'nde 3500 yıllık 'seramik fırın' bulundu19:16 - Bartın'da felaketin yaşandığı bölgede hayat normale dönüyor19:14 - Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
19:12 - Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı19:06 - Türkiye'nin doğal sodyum kaynağı 'Acıgöl' kuruyor19:06 - Kamu Sen: Kazanımlar fazla ama toplu sözleşme anlaşması yetersiz19:00 - İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor18:46 - Prof. Dr. Yiyit: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin çoğu aşısız
18:39 - Türkiye'de eşi benzeri yok! 300 bin liralık 'şebap' güvercini
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
Hükümet ve sendika uzlaşmaya vardı. İşte memurların alacağı yeni zam oranları
Toplu sözleşmeden %1 örgütlü sendikalar yararlanabilecek
Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
Ali Yalçın'dan refah payı ve toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması
Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL oldu
AA: Toplu sözleşmede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
Sınavsız ikinci diploma şansı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 1
memur 3
Çalıkuşu 1
çubuk kraker 2
Trt spor yıldız 1
kurdeşen 1
eğlenmek 1
memur çocuğu olmak 1
diyeti bozmak 4
haksızlık etmek 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya ve Konya Bölge Birliklerine 43 personel alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta memuru alacak
Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Doktora İlanı
Ardahan Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam