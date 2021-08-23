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Vaka sayısı 18 binin üzerinde seyrediyor

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
23 Ağustos 2021 19:20
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Vaka sayısı 18 binin üzerinde seyrediyor

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 833 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,62, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,05 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 89 milyon 651 bin 157'e yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 890 bin 632 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli." ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
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