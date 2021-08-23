Sendikalı memura aylık 88 TL zam

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Örgütlenme düzeyi en az yüzde 1 olan sendikaların toplu sözleşmeden yararlanacak. Toplu sözleşme ikramiyesi 400 olacak" dedi. Açıklama için tıklayınız.

- Sendika kesintisi nasıl hesaplanıyor

Toplu sözleşme ikramiyesi 375 Sayılı KHK'nın ek 4.maddesi hükmü gereğince 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenmekteydi. Hali hazırda memurlardan 30 ila 45 TL arasında sendika kesintisi yapılmakta, 3 ayda bir ise memurlara 135 TL toplu sözleşme ikramiyesi verilmektedir. Yani en düşükten hesaplanırsa, 30 TL aidat kesilirken 45 TL ödeme yapılmaktaydı.

Sendika kesintisi oranı, memur sendikalarının tüzüklerinde yer almakta olup bu oran genel olarak damga vergisi kapsamına giren maaş kalemlerinin binde beşi olarak hesaplanmaktadır. Sendika kesintisinde 2022 yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 5'lik bir artış olacaktır. Örneğin 45 TL olan aidat 47,25 TL olacaktır.

Yapılan toplu sözleşme gereğince üç ayda bir verilen toplu sözleşme ikramiyesi 2022 yılı Ocak ayında 400, aylık ise 133 TL olmaktadır.

Toplu sözleşme ikramiyesini yüksek miktar olan 45 TL'den hesapladığımızda, bir sendikalı kamu personeline aylık bazda 88 TL zam verilmiştir.

- Sendikalaşma oranı artacak

2021 yılı verilerine göre, 2 milyon 650 sendika üyesi olabilecek kamu personeli varken, bunların sadece 1 milyon 718 bini sendikalı olmuştur. Sendikalaşma oranı yüzde 64'tür. Bu düzenlemeyle birlikte 900 bin kamu personelinin daha sendika üyesi mümkün hale gelebilecektir.

- 2021 toplu sözleşmesi sendikalara ve sendikalı kamu personeline yarayacak

Bakan Vedat Bilgin, merdiven altı sendikacılığın yaygınlaşmaması için toplu sözleşmeden en az yüzde 1 örgütlü sendikaların yararlanacağını belirtmiştir. Bu açıklama da sendikalaşmayı artıracak bir düzenlemedir.

Dolaysıyla 2021 toplu sözleşmesi en fazla sendikalı kamu personeline ve sendikalara yarayacaktır.