https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gümrüklerde kaçakçılara geçit verilmedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince bu yılın 7 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 4,6 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi.
23 Ağustos 2021 19:50
+Aa- Yazdır
Gümrüklerde kaçakçılara geçit verilmedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın 7 ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 4,6 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde yapılan operasyonlarda, toplam 2 bin 227 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.

Ekiplerce ocakta, 261 milyon 847 bin 653 lira, şubatta 686 milyon 419 bin 489 lira, martta 595 milyon 844 bin 385 lira, nisanda 380 milyon 879 bin 27 lira, mayısta 533 milyon 699 bin 852 lira, haziranda 1 milyar 591 milyon 412 bin 773 lira ve temmuzda 538 milyon 634 bin 356 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi. Böylece ekipler toplamda 4,6 milyar liralık kaçakçılığa geçit vermedi.

Söz konusu dönemde gümrüklerde, tütün ve tütün mamulleri, elektronik eşya, kozmetik malzemesi, süs eşyası, uyuşturucu madde, ilaç ile canlı hayvanı yasa dışı yollarla üreten ya da ülkeye sokmak isteyenlere karşı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan toplam 738 araca el konuldu.

Operasyonlar, Ankara, Antalya, Ağrı, Artvin, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde gerçekleştirildi.

Gümrükler arasında en fazla olay, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde görüldü. 649 olayda, 652 milyon 940 bin 312 liralık kaçakçılık engellendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emniyet müdürlerinin nakil sonuçları açıklandı
23 Ağustos 2021 21:25		 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
23 Ağustos 2021 16:27
Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
23 Ağustos 2021 14:30		 Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme
23 Ağustos 2021 12:17
Anne adaylarına 'Kovid-19 aşısı olun' çağrısı
23 Ağustos 2021 11:34		 Cezaevinden çıkan çocuklara, sosyal hizmet modelleriyle destek verilecek
23 Ağustos 2021 11:33
MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi
23 Ağustos 2021 11:17		 Bakanlık güvensiz okul ve kırtasiye için teyakkuza geçti
23 Ağustos 2021 11:07
Hatalı ALES muafiyetlerindeki ısrar sürüyor!
23 Ağustos 2021 10:46		 Yapı denetimcilere 38 milyon TL ceza
23 Ağustos 2021 08:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan 17 kadının 7 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor22:04 - Sağlık çalışanlarına şiddet protesto edildi22:02 - 'Hastanede tedavi gören hastaların yüzde 88'i aşısız'21:57 - THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı21:40 - Otomobil alacaklara uyarı: 1500 sıfır araçtan 100'ü boyalı çıktı21:38 - Ankara'nın 2 ilçesinde elektrik kesintisi
21:25 - Emniyet müdürlerinin nakil sonuçları açıklandı21:13 - İstanbul'un kadın makinistleri görev başında21:05 - Boğaziçi Üniversitesi'nden rektör eylemi20:55 - Bakan Koca'dan Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine yanıt20:44 - 6 yaşındaki Leman, robotik yürüme cihazıyla hayata tutundu20:34 - Ak Partili Yılmaz: O kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu
20:15 - Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı20:13 - Ameliyat olan kadının ölümünde doktor ihmali iddiası20:06 - Erdoğan: Zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız20:04 - PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu19:50 - Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletiliyor
19:50 - Gümrüklerde kaçakçılara geçit verilmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
Hükümet ve sendika uzlaşmaya vardı. İşte memurların alacağı yeni zam oranları
Toplu sözleşmeden %1 örgütlü sendikalar yararlanabilecek
Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek
Ali Yalçın'dan refah payı ve toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
Memurlar.net maaş robotunda 2022 ve 2023 maaş verileri güncellendi
Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL oldu
AA: Toplu sözleşmede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Karakolda ayna var 1
teknolojiye neden gıcığım 1
Çalıkuşu 1
bir sürü fikir 2
muya pare vamişkun 1
ilk şoku atlatmak 1
memur denince akla gelenler 4
biti kanlanmak 1
birsen eksiktin 2
şu anda dinlenen türkü 1
SON İLANLAR
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla MKS Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 22 İşçi Alacak
İstanbul Dijital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalgazi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Boğazkale Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam