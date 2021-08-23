PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İKİ KURUMA 6 BİN 351 KADROLU İŞÇİ ALINACAK Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise 2005 olmak üzere toplam 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak, son başvuru tarihi 27 ağustos 2021.