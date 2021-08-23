Bakan Koca'dan Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine yanıt
|23 Ağustos 2021 20:55
|+Aa- Yazdır
Şahan Gökbakar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Enjoy I'm vaccined" videosu üzerinden öğretmen ve okul personeline aşı zorunluluğu getirilmemesini eleştirmesine Bakan Koca'dan yanıt geldi. Gökbakar'ın ismini büyük harflerle yazarak, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi" dedi.
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yanıt verdi."AŞI ZORUNLULUĞU GETİRİLMEDİ"Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz" ifadelerini kullandı.
ŞAHAN GÖKBAKAR aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ak Partili Yılmaz: O kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu
23 Ağustos 2021 20:34
|Erdoğan: Zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız
23 Ağustos 2021 20:06
|Yangınla mücadele için İHA ordusu
23 Ağustos 2021 19:46
|7,2'lik depremle sarsılan Haiti'ye Türkiye'den şefkat eli uzandı
23 Ağustos 2021 19:31
|Vaka sayısı 18 binin üzerinde seyrediyor
23 Ağustos 2021 19:20
|Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı
23 Ağustos 2021 19:12
|Fahrettin Altun'dan, yaptığı haberi silen BBC Türkçe'ye yanıt
23 Ağustos 2021 18:15
|Ak Partili Çelik: Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir
23 Ağustos 2021 18:04
|'İltica başvuru merkezi' kurulacağı iddiaları yalanlandı
23 Ağustos 2021 17:44
|Bahçeli'den Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü mesajı
23 Ağustos 2021 16:34