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Bakan Koca'dan Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine yanıt

Şahan Gökbakar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Enjoy I'm vaccined" videosu üzerinden öğretmen ve okul personeline aşı zorunluluğu getirilmemesini eleştirmesine Bakan Koca'dan yanıt geldi.
23 Ağustos 2021 20:55
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Şahan Gökbakar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Enjoy I'm vaccined" videosu üzerinden öğretmen ve okul personeline aşı zorunluluğu getirilmemesini eleştirmesine Bakan Koca'dan yanıt geldi. Gökbakar'ın ismini büyük harflerle yazarak, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi" dedi.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yanıt verdi."AŞI ZORUNLULUĞU GETİRİLMEDİ"Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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