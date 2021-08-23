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Emniyet müdürlerinin nakil sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet amirlerinin ve emniyet müdürü rütbesinde olanların nakil sonuçlarını açıkladı
23 Ağustos 2021 21:25
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Emniyet müdürlerinin nakil sonuçları açıklandı

Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü rütbesinde olan personelin (2. sınıf emniyet rütbesinden 1. sınıf emniyet rütbesine terfiler hariç) 1. bölgeden 2. bölgeye, 2. bölgeden 1. bölgeye ve 1. bölgeden 1. bölgeye nakil sonuçlarını açıkladı

Nakil sonuçları personelin bilgi sistemi üzerinden sorgulanabilir.
Memurlar.Net
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