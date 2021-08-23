Emniyet müdürlerinin nakil sonuçları açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet amirlerinin ve emniyet müdürü rütbesinde olanların nakil sonuçlarını açıkladı
|23 Ağustos 2021 21:25
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Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü rütbesinde olan personelin (2. sınıf emniyet rütbesinden 1. sınıf emniyet rütbesine terfiler hariç) 1. bölgeden 2. bölgeye, 2. bölgeden 1. bölgeye ve 1. bölgeden 1. bölgeye nakil sonuçlarını açıkladı
Nakil sonuçları personelin bilgi sistemi üzerinden sorgulanabilir.
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