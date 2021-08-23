https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobil alacaklara uyarı: 1500 sıfır araçtan 100'ü boyalı çıktı

Yılbaşından itibaren ekspertiz noktalarını ziyaret eden 1500 sıfır kilometre araçtan 100'ünde boyalı karoser parçası tespit ettiklerini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, sıfır araç alacaklara çeşitli tavsiyelerde bulundu.
23 Ağustos 2021 21:40
+Aa- Yazdır
Otomobil alacaklara uyarı: 1500 sıfır araçtan 100'ü boyalı çıktı

ÖTV matrahında yapılan düzenlemelerle birlikte belirli sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarında 50 bin TL'ye kadar düşüş yaşandı.

ÖTV matrahında yapılan düzenlemelerle birlikte sıfır kilometre araçlara da talep arttı.

Yılbaşından itibaren ekspertiz noktalarını ziyaret eden 1500 sıfır kilometre araçtan 100'ünde boyalı karoser parçası tespit ettiklerini söyleyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, otomobil satın alacaklara tavsiyelerde bulundu.

Artan talep, tedarik zinciri problemleri ve çip krizi sebebiyle sıfır kilometre araç pazarında da birçok problemle karşılaşıldığını dile getiren Emre şunları kaydetti:

"Birkaç sene önce gönül rahatlığıyla satın alınan sıfır kilometre araçlarda, artık ticari kaygılar üst düzeye çıktığı için hiç olmadığı kadar problemlerle karşılaşmaya başladık. Stoklanan sıfır araçlar çekiciden düşebiliyor, nakliyesinde park kazaları yaşanabiliyor, dolu yağışına maruz kalabiliyor.

Ekstra aksesuar adı altında satılan seramik kaplama, cam filmi, tampon eki gibi işlemler amatör tekniklerle yapılıyorsa araç tekrar boyanmak zorunda kalabiliyor. Dahası donanımsız araçların albenisi artırmak için yan sanayi deri döşeme yapılırken 4 kapının sökülüp tekrar takıldığı araçlara şahit olduk.

Böyle bir aracı gelecekte satışa çıkardığınızda ekspertizde 4 kapı sök-tak/değişen çıkacak, ki 30-40 bin TL değer kaybı demek. Günümüzde satıcılar şeffaf yaklaşmadığı için sıfır kilometre bir otomobil satın alırken tüketicilerin dikkatli olmasını ve gerektiğinde TSE belgesine sahip kurumsal markalarda ekspertiz yaptırmasını tavsiye ediyoruz."

İkinci el otomobil sektörüyle ilgili görüşlerini paylaşan Emre, matrah düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte ikinci elde ciddi bir durağanlığın gözlemlendiğini belirtti. Emre, "Açıklama sonrası satışlar önemli ölçüde yavaşladı. Fakat sıfır kilometredeki stok problemleri sebebiyle ve belirli ikinci el otomobillerde yüzde 7-8 oranında fiyat düşüşleri yaşanmasıyla pazar tekrar hareketlenmeye başlayacaktır. Pazardaki dinamiklerin oturması birkaç haftayı bulacaktır." dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletiliyor
23 Ağustos 2021 19:50		 İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor
23 Ağustos 2021 19:00
Borsa, yüzde 1,02 değer kazandı
23 Ağustos 2021 18:28		 Çeyrek altın günü yükselişle tamamladı
23 Ağustos 2021 17:50
İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı
23 Ağustos 2021 17:31		 Dolar 8,50 TL'nin altına geriledi
23 Ağustos 2021 17:28
İkinci el araba fiyatı ne zaman düşecek?
23 Ağustos 2021 14:15		 Barajlar taşkınların önlenmesinde önemli rol oynuyor
23 Ağustos 2021 11:30
TOKİ, İzmir'de 285 konutu açık artıma ile satışa sundu
23 Ağustos 2021 10:54		 Oktay: Yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler görmeyi öngörüyoruz
23 Ağustos 2021 10:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan 17 kadının 7 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor22:04 - Sağlık çalışanlarına şiddet protesto edildi22:02 - 'Hastanede tedavi gören hastaların yüzde 88'i aşısız'21:57 - THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı21:40 - Otomobil alacaklara uyarı: 1500 sıfır araçtan 100'ü boyalı çıktı21:38 - Ankara'nın 2 ilçesinde elektrik kesintisi
21:25 - Emniyet müdürlerinin nakil sonuçları açıklandı21:13 - İstanbul'un kadın makinistleri görev başında21:05 - Boğaziçi Üniversitesi'nden rektör eylemi20:55 - Bakan Koca'dan Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine yanıt20:44 - 6 yaşındaki Leman, robotik yürüme cihazıyla hayata tutundu20:34 - Ak Partili Yılmaz: O kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu
20:15 - Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı20:13 - Ameliyat olan kadının ölümünde doktor ihmali iddiası20:06 - Erdoğan: Zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız20:04 - PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu19:50 - Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletiliyor
19:50 - Gümrüklerde kaçakçılara geçit verilmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı
Hükümet ve sendika uzlaşmaya vardı. İşte memurların alacağı yeni zam oranları
Toplu sözleşmeden %1 örgütlü sendikalar yararlanabilecek
Toplu sözleşmede memurlara seyyanen zam verilmeyecek
Ali Yalçın'dan refah payı ve toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
Memurlar.net maaş robotunda 2022 ve 2023 maaş verileri güncellendi
Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL oldu
AA: Toplu sözleşmede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izlenmek için sınırlarda gezmek 1
keçi gibi inat 1
yazarlar ölür kitaplar kalır 1
eğlenmek 1
samimi itiraf 1
o ayrı 1
teknolojiye neden gıcığım 1
anlamadım fakat 1
ah yandım ben allahım 1
sözlüğü canlandırma fikirleri 2
SON İLANLAR
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla MKS Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 22 İşçi Alacak
İstanbul Dijital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalgazi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Boğazkale Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam