Otomobil alacaklara uyarı: 1500 sıfır araçtan 100'ü boyalı çıktı

ÖTV matrahında yapılan düzenlemelerle birlikte belirli sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarında 50 bin TL'ye kadar düşüş yaşandı.

ÖTV matrahında yapılan düzenlemelerle birlikte sıfır kilometre araçlara da talep arttı.

Yılbaşından itibaren ekspertiz noktalarını ziyaret eden 1500 sıfır kilometre araçtan 100'ünde boyalı karoser parçası tespit ettiklerini söyleyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, otomobil satın alacaklara tavsiyelerde bulundu.

Artan talep, tedarik zinciri problemleri ve çip krizi sebebiyle sıfır kilometre araç pazarında da birçok problemle karşılaşıldığını dile getiren Emre şunları kaydetti:

"Birkaç sene önce gönül rahatlığıyla satın alınan sıfır kilometre araçlarda, artık ticari kaygılar üst düzeye çıktığı için hiç olmadığı kadar problemlerle karşılaşmaya başladık. Stoklanan sıfır araçlar çekiciden düşebiliyor, nakliyesinde park kazaları yaşanabiliyor, dolu yağışına maruz kalabiliyor.

Ekstra aksesuar adı altında satılan seramik kaplama, cam filmi, tampon eki gibi işlemler amatör tekniklerle yapılıyorsa araç tekrar boyanmak zorunda kalabiliyor. Dahası donanımsız araçların albenisi artırmak için yan sanayi deri döşeme yapılırken 4 kapının sökülüp tekrar takıldığı araçlara şahit olduk.

Böyle bir aracı gelecekte satışa çıkardığınızda ekspertizde 4 kapı sök-tak/değişen çıkacak, ki 30-40 bin TL değer kaybı demek. Günümüzde satıcılar şeffaf yaklaşmadığı için sıfır kilometre bir otomobil satın alırken tüketicilerin dikkatli olmasını ve gerektiğinde TSE belgesine sahip kurumsal markalarda ekspertiz yaptırmasını tavsiye ediyoruz."

İkinci el otomobil sektörüyle ilgili görüşlerini paylaşan Emre, matrah düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte ikinci elde ciddi bir durağanlığın gözlemlendiğini belirtti. Emre, "Açıklama sonrası satışlar önemli ölçüde yavaşladı. Fakat sıfır kilometredeki stok problemleri sebebiyle ve belirli ikinci el otomobillerde yüzde 7-8 oranında fiyat düşüşleri yaşanmasıyla pazar tekrar hareketlenmeye başlayacaktır. Pazardaki dinamiklerin oturması birkaç haftayı bulacaktır." dedi.