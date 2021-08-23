THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Samsun Çarşamba Havalimanı seferine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
|23 Ağustos 2021 21:57
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TK7238 sayılı Sabiha Gökçen Havalimanı-Samsun Çarşamba Havalimanı seferimiz için uçuş öncesinde bir bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.
Saat 19.35 tarifeli AnadoluJet uçağının, alanda yapılan polis kontrollerinin ardından yeni plana göre saat 21.45'te kalkacağı belirtildi.
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