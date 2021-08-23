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Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan 17 kadının 7 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor

BEYOĞLU'nda 8 Mart günü düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü' sırasında attıkları sloganlar nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 17 kadın şüpheli hakkında 7 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kızı Zelal Buldan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
23 Ağustos 2021 22:09
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Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan 17 kadının 7 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kızı Zelal Buldan'ın da aralarında bulunduğu 17 kadın, şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Beyoğlu'nda akşam saatlerinde 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü yapıldığı anlatıldı. İddianamede İstanbul Valiliği'nin, 29 Ocak 2021'de toplantı ve gösteri yürüyüş alanlarını belirlediği ve Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Taksim Meydanı, Galatasaray Meydanı, Şişhane Meydanı gibi alanların basın açıklaması yapılacak alanlar içerisinde bulunmadığı vurgulandı.

Olay günü saat 20.00 sıralarında yaklaşık 20 kişilik grubun görevli personeli iterek polis hattındaki kalkanları ve görevli personelleri tekmeleyerek Taksim Meydanı'na çıkmak istediği, polis ekiplerinin 3 defa anons yaptığı ve çevik kuvvet hattını aşamayacağını anlayan grubun müdahale edilmeden kendiliğinden 20.45 sıralarında dağıldığının tespit edildiğine yer verildi.

ÜZERLERİNE ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

İddianamede bu sırada şüphelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarette bulunduğu da ifade edildi. Şüphelilerin savunmalarına da yer verilen iddianamede 17 şüphelinin de üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği ifade edildi.

7 YIL 8 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede 17 şüphelinin de Cumhurbaşkanına hakaret ve Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 7 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuksuz şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DHA
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