https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretim yılına hazırlık ödeneği belli oldu

Eğitim Bir Sen imzalanan toplu sözleşme gereğince 2021-2022 yılı öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 1325 TL olduğunu açıkladı.
23 Ağustos 2021 22:52
+Aa- Yazdır
Öğretim yılına hazırlık ödeneği belli oldu

Öğretim yılına hazırlık ödeneği 657 sayılı Kanunun Ek 32. maddesi uyarınca verilmektedir. İlgili madde şu şekildedir:

"Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil (...) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz."

- 2021 yılında 1250 TL olarak ödendi

5. dönem toplu sözleşmede alınan karar gereğince öğretim yılına hazırlık ödeneği 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödendi.

- 2022 yılı ödenek miktarı belli oldu

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı. 2022 yılındaki artış oranı yüzde 6'dır.

Eğitim hizmet kolundaki uzlaşma maddeleri açıklandı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
39 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL oldu
23 Ağustos 2021 16:46		 Hükümet ve sendika uzlaşmaya vardı. İşte memurların alacağı yeni zam oranları
23 Ağustos 2021 16:00
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
23 Ağustos 2021 07:59		 Toplu sözleşmeden sözleşmeli personele kadro müjdesi çıkar mı?
23 Ağustos 2021 06:51
Toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında uzlaşma sağlandı
22 Ağustos 2021 18:10		 Sabah Gazetesi: Memura 2 puan refah payı verilebilir
21 Ağustos 2021 22:45
VHKİ'nin özel hizmet tazminatı hangi halde değişir?
21 Ağustos 2021 15:11		 Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz
20 Ağustos 2021 11:42
Toplu sözleşmeden askeri personel de yararlanacak mı?
20 Ağustos 2021 10:00		 İSG önlisans mezunu teknisyenin zam ve tazminatı nasıl hesaplanır?
19 Ağustos 2021 09:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:00 - Memurlar.net kullanıcılarına özel indirim00:00 - 24 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:55 - Sağlık Sen uzlaşılan maddeleri açıkladı23:46 - Dronelar Türkiye'yi tanıtmak için yükseliyor23:41 - İBB'den 'Hamidiye suyu' açıklaması23:39 - Üniversite personelinin yer değişikliği sözleşmede yer aldı
23:37 - Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem23:33 - Bem Bir Sen, Toç Bir Sen, Ulaştırma Memur Sen, Birlik Haber Sen varılan uzlaşma maddelerini açıkladı23:32 - ABD Başkanı Joe Biden: Aşı olmanın zamanı geldi23:29 - Sağlık çalışanlarını darp eden 1 şüpheli tutuklandı23:18 - Diyanet hizmet kolundaki kazanımlar açıklandı23:13 - Büro hizmet kolundaki uzlaşma maddeleri açıklandı
23:02 - Eğitim hizmet kolundaki uzlaşma maddeleri açıklandı22:52 - Öğretim yılına hazırlık ödeneği belli oldu22:33 - Van'da kadın arama kurtarma timi kuruldu22:29 - Ordu'da polis aracı devrildi: 2 yaralı22:27 - Gizemli kent 'Thera' gün yüzüne çıkıyor
22:20 - WhatsApp'tan tablet uygulaması!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net kullanıcılarına özel indirim
24 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurluk hayali 1
walking around videoları 1
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 1
tantana çetesi 1
robot ada 1
emre kınay 2
müsabaka 2
memur 3
memur dediğin 1
görme engelli yürüme yolu 1
SON İLANLAR
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla MKS Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 22 İşçi Alacak
İstanbul Dijital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalgazi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Boğazkale Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam