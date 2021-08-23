Büro hizmet kolundaki uzlaşma maddeleri açıklandı

Büro hizmetleri kolunda imzalanan hizmet kolu sözleşmesinde yer alan maddeler, başkan Yusuf Yazgan tarafından açıklandı

1- Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolarında fiilen görev yapan personele sözleşmeli olanlar da dahil olmak üzere %50 ARTIRIMLI MÜSABAKA GÖREVLENDİRME ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK.

2- 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde Çağrı Karşılama personelinin ek ödemelerinin 10 PUAN ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

3- Ankara, İstanbul ve İzmir'deki adliyelerde görev yapan personele 15 puan, diğer büyükşehir adliyelerdeki personele 10 PUAN ve diğer illerdeki adliyelerde görevli personele ise 5 puan artırımlı ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK.

4- Mahkemelerde ve Cumhuriyet Savcılıklarında nöbet tutan personele tutulan her nöbet için NÖBET ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

5- Gençlik ve Spor Bakanlığında yurt yönetim memuru kadrosunda görev yapan personelin özel hizmet tazminatının, sözleşmeli yurt yönetim personelinin ise EK ÖDEMELERİNİN 5 PUAN ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

6- Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfı dışında görev yapan memurlara ve sözleşmeli personele FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

7- Milli Savunma Bakanlığı ile bakanlık kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda görevli devlet memurlarına haftalık 40 saati aşan çalışma süreleri için FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

8- İcra memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarının 15 PUAN ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

9- Daha önce sadece kadrolu mübaşirlerin yararlanmakta oldukları 7 puan ilave tazminat oranından, SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ZABIT KATİPLERİ İLE SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLERİN DE YARARLANMASINI SAĞLADIK

10- Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatındaki eczacı unvanlı sözleşmeli personelin SÖZLEŞME ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞIN %25'E ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK

11- Veznelerde görevlendirilen personelin MALİ SORUMLULUK ZAMMININ 1400 PUANA ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK

12- MGM kadro ve pozisyonlarındaki memur ve sözleşmeli personelin havacılık tazminatı oranlarının personel maliyetleri tamamen karşılananlar, kısmen karşılananlar ve bunların dışında kalanlar için sırasıyla %45, %30 ve %15 OLARAK ARTIRILMASINI SAĞLADIK

13- Yükseköğrenim öğrenci yurtlarında görevli memurlar ve sözleşmeli personelin fazla çalışma saat ücretinin 4 KAT ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

14- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücretinin 4 KATINA ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK

15- Mahkemelerde görev yapan personel için fazla çalışma ücretinin 4 KATINA ÇIKARILMASINI SAĞLADIK

16- Sosyal Güvenlik Kurumu personeli için fazla çalışma ücretinin 4 KATINA ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK

17- Vergi Dairesi Müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücretinin 4 KATINA ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK

18- Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nda görev yapan personele seyahat kartı verilmesine ilişkin önceki kazanımımızın devamını sağladık

19- Emanet memuru kadrolarında bulunanlar için öngörülen iş riski zammının bir kat artırımlı olarak ödenmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık

20- Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırmacılarının özel hizmet tazminatı oranına 5 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık

21- Ticaret Bakanlığındaki gümrük muhafaza memurlarının resmi üniformalı bulundukları sürede belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasına ilişkin kazanımımızın devamını sağladık.

22- Gelir Uzmanları, Mali Hizmet uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Ticaret Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin tazminat oranlarına 10 puan, bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık.

23- TBMM'de görevli personele işe gidiş ve gelişleri için servis hizmeti sağlanması ile bu hizmetin sağlanamaması halinde aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık