Büro hizmet kolundaki uzlaşma maddeleri açıklandı
|23 Ağustos 2021 23:13
|+Aa- Yazdır
Büro hizmetleri kolunda imzalanan hizmet kolu sözleşmesinde yer alan maddeler, başkan Yusuf Yazgan tarafından açıklandı
1- Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolarında fiilen görev yapan personele sözleşmeli olanlar da dahil olmak üzere %50 ARTIRIMLI MÜSABAKA GÖREVLENDİRME ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK.
2- 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde Çağrı Karşılama personelinin ek ödemelerinin 10 PUAN ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK
3- Ankara, İstanbul ve İzmir'deki adliyelerde görev yapan personele 15 puan, diğer büyükşehir adliyelerdeki personele 10 PUAN ve diğer illerdeki adliyelerde görevli personele ise 5 puan artırımlı ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK.
4- Mahkemelerde ve Cumhuriyet Savcılıklarında nöbet tutan personele tutulan her nöbet için NÖBET ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK
5- Gençlik ve Spor Bakanlığında yurt yönetim memuru kadrosunda görev yapan personelin özel hizmet tazminatının, sözleşmeli yurt yönetim personelinin ise EK ÖDEMELERİNİN 5 PUAN ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK
6- Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfı dışında görev yapan memurlara ve sözleşmeli personele FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK
7- Milli Savunma Bakanlığı ile bakanlık kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda görevli devlet memurlarına haftalık 40 saati aşan çalışma süreleri için FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK
8- İcra memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarının 15 PUAN ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK
9- Daha önce sadece kadrolu mübaşirlerin yararlanmakta oldukları 7 puan ilave tazminat oranından, SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ZABIT KATİPLERİ İLE SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLERİN DE YARARLANMASINI SAĞLADIK
10- Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatındaki eczacı unvanlı sözleşmeli personelin SÖZLEŞME ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞIN %25'E ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK
11- Veznelerde görevlendirilen personelin MALİ SORUMLULUK ZAMMININ 1400 PUANA ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK
12- MGM kadro ve pozisyonlarındaki memur ve sözleşmeli personelin havacılık tazminatı oranlarının personel maliyetleri tamamen karşılananlar, kısmen karşılananlar ve bunların dışında kalanlar için sırasıyla %45, %30 ve %15 OLARAK ARTIRILMASINI SAĞLADIK
13- Yükseköğrenim öğrenci yurtlarında görevli memurlar ve sözleşmeli personelin fazla çalışma saat ücretinin 4 KAT ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK
14- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücretinin 4 KATINA ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK
15- Mahkemelerde görev yapan personel için fazla çalışma ücretinin 4 KATINA ÇIKARILMASINI SAĞLADIK
16- Sosyal Güvenlik Kurumu personeli için fazla çalışma ücretinin 4 KATINA ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK
17- Vergi Dairesi Müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücretinin 4 KATINA ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK
18- Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nda görev yapan personele seyahat kartı verilmesine ilişkin önceki kazanımımızın devamını sağladık
19- Emanet memuru kadrolarında bulunanlar için öngörülen iş riski zammının bir kat artırımlı olarak ödenmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık
20- Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırmacılarının özel hizmet tazminatı oranına 5 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık
21- Ticaret Bakanlığındaki gümrük muhafaza memurlarının resmi üniformalı bulundukları sürede belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasına ilişkin kazanımımızın devamını sağladık.
22- Gelir Uzmanları, Mali Hizmet uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Ticaret Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin tazminat oranlarına 10 puan, bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık.
23- TBMM'de görevli personele işe gidiş ve gelişleri için servis hizmeti sağlanması ile bu hizmetin sağlanamaması halinde aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sağlık Sen uzlaşılan maddeleri açıkladı
23 Ağustos 2021 23:55
|Bem Bir Sen, Toç Bir Sen, Ulaştırma Memur Sen, Birlik Haber Sen varılan uzlaşma maddelerini açıkladı
23 Ağustos 2021 23:33
|Diyanet hizmet kolundaki kazanımlar açıklandı
23 Ağustos 2021 23:18
|Hükümet ve sendika uzlaşmaya vardı. İşte memurların alacağı yeni zam oranları
23 Ağustos 2021 16:00
|Bakan Bilgin: 3600 ve sözleşmeliye kadro meselesini sözleşme süresi içinde çözmek istiyoruz
12 Ağustos 2021 12:52
|Toplu sözleşmede çalışma takvimi belli oldu
02 Ağustos 2021 16:21
|Hangi konfederasyon, toplu sözleşmede memurlar için ne talep ediyor?
29 Temmuz 2021 16:48
|10 yetkili sendika toplu sözleşme teklifini açıkladı
27 Temmuz 2021 11:00
|Memur-Sen, toplu sözleşme için zam talebini açıkladı
26 Temmuz 2021 10:29
|Bayındır Memur-Sen'in toplu sözleşme talepleri
26 Temmuz 2021 10:28