Diyanet hizmet kolundaki kazanımlar açıklandı
|23 Ağustos 2021 23:18
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Diyanet Sen, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolundaki kazanımları açıkladı
YENİ KAZANIMLAR
1- Din Hizmetleri Sınıfında yer alan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların ek ödeme oranlarında 5 puan artış sağladık.
2- Din görevlilerine Ramazan ayında 3 günlük fazla çalıma ücreti ödenmesini sağladık.
3- Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde Vaizlere de fazla çalışma ücreti verilmesini sağladık.
4- Kuran kursu öğreticilerine kayıt döneminde çalıştıkları 5 gün için ek ders ücreti ödenmesini sağladık
5- Dini Bayramlarda İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımların fazla çalışma ücretlerinde %25 artış sağladık.
6- Murakıpların din hizmetleri tazminat oranlarına 10 puan ilave ederek %50 artış sağladık.
7- Vaizlerin din hizmetleri tazminat oranlarına 5 puan ilave ederek %50 artış sağladık.
8- Kuran Kursu Öğreticilerinin genel idari izinlerinde de ek ders ücreti almalarını sağladık.
9- Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde din görevlilerinin fazla çalışma ücretlerine % 25 artış sağladık.
10- Dini Bayramlarda Vaizlerin fazla çalışma ücretlerine % 25 artış sağladık.
11- Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına yurt desteği verilmesi sağladık.
DEVAM EDEN KAZANIMLAR YENİLENDİ
12- Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticilerine öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesini sağladık.
13- Kur'an Kursu Öğreticilerine gece nöbeti görevi için ilave ek ders ücreti verilmesini sağladık.
14- Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Eğitim Görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatına 30 puan artış sağladık.
15- Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde Eğitim Görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatına 30 puan artış sağladık.
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