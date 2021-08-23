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2021 \ 2021 yılı toplu sözleşmeleri

Diyanet hizmet kolundaki kazanımlar açıklandı

Diyanet Sen, hizmet kolundaki uzlaşma maddelerini açıkladı
23 Ağustos 2021 23:18
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Diyanet hizmet kolundaki kazanımlar açıklandı

Diyanet Sen, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolundaki kazanımları açıkladı

YENİ KAZANIMLAR

1- Din Hizmetleri Sınıfında yer alan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların ek ödeme oranlarında 5 puan artış sağladık.

2- Din görevlilerine Ramazan ayında 3 günlük fazla çalıma ücreti ödenmesini sağladık.

3- Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde Vaizlere de fazla çalışma ücreti verilmesini sağladık.

4- Kuran kursu öğreticilerine kayıt döneminde çalıştıkları 5 gün için ek ders ücreti ödenmesini sağladık

5- Dini Bayramlarda İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımların fazla çalışma ücretlerinde %25 artış sağladık.

6- Murakıpların din hizmetleri tazminat oranlarına 10 puan ilave ederek %50 artış sağladık.

7- Vaizlerin din hizmetleri tazminat oranlarına 5 puan ilave ederek %50 artış sağladık.

8- Kuran Kursu Öğreticilerinin genel idari izinlerinde de ek ders ücreti almalarını sağladık.

9- Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde din görevlilerinin fazla çalışma ücretlerine % 25 artış sağladık.

10- Dini Bayramlarda Vaizlerin fazla çalışma ücretlerine % 25 artış sağladık.

11- Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına yurt desteği verilmesi sağladık.

DEVAM EDEN KAZANIMLAR YENİLENDİ

12- Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticilerine öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesini sağladık.

13- Kur'an Kursu Öğreticilerine gece nöbeti görevi için ilave ek ders ücreti verilmesini sağladık.

14- Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Eğitim Görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatına 30 puan artış sağladık.

15- Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde Eğitim Görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatına 30 puan artış sağladık.

Memurlar.Net
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