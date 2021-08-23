ABD Başkanı Joe Biden: Aşı olmanın zamanı geldi
|23 Ağustos 2021 23:32
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Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından geçtiğimiz sene aralık ayında 16 yaş ve üzeri kişiler için "acil kullanım onayı" almasının ardından bugün "tam onay" almıştı. FDA tarafından tam onay alan ilk aşı olan Pfizer/BioNTech aşısı, aynı zamanda dünyada da tam onay alan ilk Covid-19 aşısı olarak kayıtlara geçmişti.
FDA'nın onayının ardından ulusa seslenen ABD Başkanı Joe Biden, özellikle aşı olmak için FDA'nın onayını almayı bekleyen kişilere seslenerek, "Şimdi oldu. Beklediğiniz an geldi. Gidip aşınızı yaptırmanın zamanı geldi" ifadelerini kullanarak, "Aşılar ücretsizdir, kolaydır, güvenlidir ve etkilidir" dedi.
"FDA onayı altın standarttır"
Biden, FDA yetkilisi Dr. Janet Woodcock'a ve ekibine son birkaç ay içinde korona virüs aşılarını inceleme ve onaylama konusundaki yorulmak bilmeyen çabaları için teşekkür ederek, "FDA onayı altın standarttır" dedi.
Biden ayrıca, haftalık olarak yeni Covid-19 aşılarının temmuz ayına göre yüzde 56 arttığını ve geçen hafta art arda 3 gün boyunca günde 1 milyon Covid-19 aşısı uygulandığını aktardı.
İşverenleri aşı şartı uygulamaya çağırdı
Biden, FDA onayı ile daha fazla özel işletmeyi çalışanlarından korona virüs aşısı talep etmeye çağırarak, "Bugün, özel sektördeki daha fazla şirketi, aşı gerekliliklerini artırmaya ve milyonlarca kişiye ulaşmaya çağırıyorum" dedi.
Biden, yönetiminin tüm federal hükümet çalışanlarının aşı olmalarını ve düzenli korona virüs testleri yaptırmalarını şart koşarak, diğer işverenler için şimdiden bir örnek oluşturduğunu kaydetti. Biden, "Eğer bir işveren veya FDA onayını bekleyen liderseniz, şimdi sizi bunu yapmaya çağırıyorum. Çalışanlarınızdan aşı olmalarını isteyin" dedi.
Biden, aşı hakkındaki açıklamalarını bitirdikten sonra, Afganistan'daki durumla ilgili basın sorularını yanıtlamadan kürsüden ayrıldı.
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