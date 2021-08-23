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Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 23:11'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
23 Ağustos 2021 23:37
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Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 23:11'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir deprem oldu. Saat 23.11'de meydana gelen depremin 3.5 büyüklüğünde ve yerin 6.59 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.
Memurlar.Net
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