Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 23:11'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|23 Ağustos 2021 23:37
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İBB'den 'Hamidiye suyu' açıklaması
23 Ağustos 2021 23:41
|Gizemli kent 'Thera' gün yüzüne çıkıyor
23 Ağustos 2021 22:27
|Ankara'nın 2 ilçesinde elektrik kesintisi
23 Ağustos 2021 21:38
|Sel felaketi bölgesinde deniz, tomruklardan arındırılıyor
23 Ağustos 2021 19:36
|Tepecik Höyüğü'nde 3500 yıllık 'seramik fırın' bulundu
23 Ağustos 2021 19:19
|Bartın'da felaketin yaşandığı bölgede hayat normale dönüyor
23 Ağustos 2021 19:16
|Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
23 Ağustos 2021 19:14
|Türkiye'nin doğal sodyum kaynağı 'Acıgöl' kuruyor
23 Ağustos 2021 19:06
|2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor
23 Ağustos 2021 18:11
|Trabzon'da 38 bin 952 kişi 2. doz aşısını yaptırmadı
23 Ağustos 2021 17:05