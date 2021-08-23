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Üniversite personelinin yer değişikliği sözleşmede yer aldı

Üniversite idari personelinin merkezi yer değişikliği konusunda çalışıma yapılması hususu ilk kez bir toplu sözleşmede yer aldı.
23 Ağustos 2021 23:39
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Üniversite personelinin yer değişikliği sözleşmede yer aldı

Üniversite idari personelinin sık sık dile getirdiği bir konuda önemli bir gelişme yaşandı. Eğitim hizmet kolunda uzlaşmaya varılan maddelerden birisi de idari personelin merkezi yer değiştirmesi oldu. Buna göre, 2 yıllık süre içinde bu konuda bir çalışma yapılacak
Eğitim hizmet kolunda varılan uzlaşma maddelerini görmek için tıklayınız.
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