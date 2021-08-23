Üniversite personelinin yer değişikliği sözleşmede yer aldı
Üniversite idari personelinin merkezi yer değişikliği konusunda çalışıma yapılması hususu ilk kez bir toplu sözleşmede yer aldı.
|23 Ağustos 2021 23:39
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Üniversite idari personelinin sık sık dile getirdiği bir konuda önemli bir
gelişme yaşandı. Eğitim hizmet kolunda uzlaşmaya varılan maddelerden birisi
de idari personelin merkezi yer değiştirmesi oldu. Buna göre, 2 yıllık süre
içinde bu konuda bir çalışma yapılacak
Eğitim hizmet kolunda varılan uzlaşma maddelerini görmek için tıklayınız.
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