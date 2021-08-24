24 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
|24 Ağustos 2021 00:00
|+Aa- Yazdır
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıklayacak.
(Kocaeli/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00)
2- İngiltere başkanlığında Afganistan konulu G7 Zirvesi yapılacak.
(Londra)
3- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni, Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.
(Tokyo/14.00)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesindeki 5. ve son maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
(Kaloşvar/17.30)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş etabı, Ludogorets-Malmö, Ferencvaros-Young Boys ve PSV Eindhoven-Benfica maçlarıyla başlayacak.
(Razgrad/Budapeşte/Eindhoven/22.00)
4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu maç programının belirleneceği kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/11.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca'dan Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine yanıt
23 Ağustos 2021 20:55
|Ak Partili Yılmaz: O kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu
23 Ağustos 2021 20:34
|Erdoğan: Zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız
23 Ağustos 2021 20:06
|Yangınla mücadele için İHA ordusu
23 Ağustos 2021 19:46
|7,2'lik depremle sarsılan Haiti'ye Türkiye'den şefkat eli uzandı
23 Ağustos 2021 19:31
|Vaka sayısı 18 binin üzerinde seyrediyor
23 Ağustos 2021 19:20
|Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı
23 Ağustos 2021 19:12
|Fahrettin Altun'dan, yaptığı haberi silen BBC Türkçe'ye yanıt
23 Ağustos 2021 18:15
|Ak Partili Çelik: Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir
23 Ağustos 2021 18:04
|'İltica başvuru merkezi' kurulacağı iddiaları yalanlandı
23 Ağustos 2021 17:44