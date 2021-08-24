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24 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

24 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Ağustos 2021 00:00
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24 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıklayacak.

(Kocaeli/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

2- İngiltere başkanlığında Afganistan konulu G7 Zirvesi yapılacak.

(Londra)

3- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni, Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(Tokyo/14.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesindeki 5. ve son maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Kaloşvar/17.30)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş etabı, Ludogorets-Malmö, Ferencvaros-Young Boys ve PSV Eindhoven-Benfica maçlarıyla başlayacak.

(Razgrad/Budapeşte/Eindhoven/22.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu maç programının belirleneceği kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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Anadolu Ajansı
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