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Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin twitter hesabından 6. dönem toplu sözleşme sonrası maaş artış tablosunu açıkladı.
24 Ağustos 2021 00:41
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Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız." dedi.

Bakan Bilgin ayrıca "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz." dedi.

İşte Bakan Vedat Bilgin'in yayımladığı tablo ve yaptığı açıklamalar
Memurlar.Net
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