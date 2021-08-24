Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı

Memur sendikaları ile hükümet temsilcileri arasında yürütülen 2021 yılı toplu sözleşmelerinde en dikkat çekici başlıklardan birisi de 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye 3+1 düzenlemesidir. Memur sen Başkanı Ali Yalçın dün medyaya yaptığı açıklamada, bu iki konuda önemli bir kazanım elde edildiğini ve henüz imza altına alınmayan sözleşmeye bu konuların en iyi şekilde aksettirilmesi için gayret göstereceklerini belirtmişti.

Sendikaların yaptığı açıklamalardan, sanki bu iki konunun 2022 yılı içerisinde çözüleceği gibi bir anlam çıkabilmektedir.

Ancak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in şahsi sosyal medya hesabından yaptığı ve aşağıda yer verilen açıklamasından da görüleceği üzere bu iki konuya dair çalışmalar "bu sözleşme döneminde" tamamlanacaktır. Sözleşme döneminden kasıt ise 2022 ve 2023 yıllarıdır. Zira şuan imzalanan toplu sözleşmeler bugün yürürlüğe girmemektedir. Sözleşme hükümleri 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.