Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak

2021 yılı toplu sözleşmelerinde en dikkat çeken maddelerinden birisi sendika üyelerine verilen toplu sözleşme ikramiyesi oldu. 750* maaş katsayısı üzerinden 135 TL olarak verilen bu zam 2022 Ocak ayında 400 TL olarak verilecek. Toplu sözleşme ikramiyesi 2022 Temmuz'da 428 TL; 2023 Ocak'ta 462 TL ve 2023 Temmuz'da ise 489 TL olacak.

Toplu sözleşme ikramiyesi, sendika kesintilerinin 2022 Ocak'ta yüzde 5 artacağı öngörüsüyle, sendika üyeleri için bugün itibariyle 88 TL zam anlamına gelmektedir.

Ancak toplu sözleşme ikramiyesi sadece sendika üyelerine verilebilmektedir. Diğer taraftan 4688 sayılı Kanun uyarınca bazı kamu personelinin sendikalara üye olmaları yasaklanmıştır. Emniyet ve askeri personel ile infaz koruma memurları bunların başında gelmektedir. Toplu sözleşmede bu yönde ayrıksı bir hüküm yer almadığı için, üye olmaları yasaklanmış kamu personeli toplu sözleşme ikramiyesini alamayacaktır.

İşte, sendikalara üye olamadığı için toplu sözleşme ikramiyesi alamayacak olanlar:

- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler- Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileriBakanlar, bakan yardımcıları, bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları- Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları- Mülki idare amirleri,