Hemşirelerin ücretlerinde 300 TL ek artış olacak
|24 Ağustos 2021 01:51
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Yetkili sendika Sağlık Sen'in yaptığı açıklama şu şekildedir:
"Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilavelerinin yüzde 40 oranında artırılmasını sağladık."
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştır:
"Pek çok hizmet kolunda iyileştirmeler yaptık. Örnek olarak; hemşirelerimizin ücretlerinde 300 TL civarında ek artış yapılacaktır"
Memurlar.net açıklaması: Toplu sözleşme metni henüz net olarak açıklanmadığı için hemşire ve ebelerin memur maaş kalemlerinden hangilerinde nasıl bir artış yapıldığı tam anlaşılamamaktadır. Ancak bu haber özelinde tüm hemşirelerin değil de sadece uzman hemşire ve ebelerin maaşlarında bir artış olduğu anlaşılmaktadır.
İŞTE BAKAN VEDAT BİLGİN'İN AÇIKLAMASI:
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