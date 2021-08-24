Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması
|24 Ağustos 2021 02:07
|+Aa- Yazdır
Toplu sözleşmelere imza koyan Memur Sen konfederasyonu, sözleşmedeki kazanımlara ilişkin olarak 42 maddelik bir açıklamayı sosyal medya hesabından yayımladı. İşte o açıklama:
1- Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarının 2.559,70 TL'ye yükseltilmesini sağladık.
2- Aile bütçesini artırdık, eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL'ye yükselttik.
3 -Burs alan ve Devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesine devam edilmesini sağladık.
4- Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmesine devam edilecek.
5- Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patalogu ve sosyologlara; hizmet yılları dikkate alınarak iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile özel hizmet tazminatı (E) Teknik Hizmetler bölümünün 1. sırasının (d) bendindeki tazminat oranları uygulanacak
6- Seyyar görev tazminatı il sınırı esasıyla ödenecek
7- Hizmet tahsisli kamu konutları tespitinin yetkili sendika temsilcisinin katılımıyla belirlenmesini sağladık
8- KİT personeline lojman kirasından %15 indirim yapılmasını sağladık.
9- KİT'lerde kıdem ücretinin belirlenmesinde yıl uygulaması yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde ay uygulanmasının devamını sağladık
10- İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesini ve bu personele ilave 89,67 TL ödeme yapılmasını sağladık
11- Yükseköğretim kurumlarının disiplin ve yüksek disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer almasını sağladık.
12- Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırının 3.775,74 TL'ye yükseltilmesini sağladık.
13- Programcı ve çözümleyici unvanlı personele ödenen tazminatların ve özel hizmet tazminatlarının artırılmasını sağladık.
14- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personele servis hizmeti sunulmasını sağladık.
15- Giyecek yardımının nakdi ödenmesine devam edilmesini sağladık.
16- KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına 448,36 TL ilave zam yapılmasını sağladık.
17- KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin yardımcılarına, Bölge müdür yardımcılarına ve şube/kısım müdürlerinin maaşlarına 179,34 TL ilave zam yapılmasını sağladık.
18- Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 89,67 TL ilave zam yapılmasını sağladık.
19- KİT'lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar şehir plancısı ve veteriner hekimlerin maaşlarına 215,21 TL ilave zam yapılmasını sağladık.
20- Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılmasını sağladık.
21- Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 143,47 TL ilave zam yapılmasını sağladık.
22- Silahlı görev yapan koruma güvenlik görevlilerinin maaşlarına 89,67 TL ilave zam yapılmasını sağladık.-
23- KİT'lerde görev yapan bazı personel ile teknik uzman pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara çalıştıkları her gün için 53,80 TL ilave ücret ödenmesini sağladık.
24- Kamu görevlilerinin cuma namazı vakti izinlerinin sürdürülmesine devam edilmesini sağladık.
25- Kamu görevlilerinin hac farizalarını yerine getirmek için 20 günlük ücretsiz izin kullanabilmelerine devam edilmesini sağladık.
26- Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına 179.347,65 TL tazminat ödenmesini sağladık.
27- Kamuya ait lojmanlardan yararlanma sürelerinin puanlamanın dışında tutulmasına devam edilmesini sağladık.
28- Aile yardımı ödeneğinin bildirime dayalı olarak geriye dönük 3 ay süreyle ödenmesine devam edilmesini sağladık.
29- Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulaması konusunda gerekli çalışmaların başlatılmasını sağladık.
31- Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 215,21 TL ilave zam yapılmasını sağladık, kapsamı genişlettik.
32- Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine 188,78 TL çocuk yardımı ödenmesini sağladık.
33- Kamuda görev yapan avukatlara davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 51,91 TL ödeme yapılmasını sağladık.
34- Sınav ya da zorunlu staj nedeniyle misafirhanede kalacak kamu görevlilerinin çocuklarına indirim yapılması uygulamasına devam edilmesini sağladık.
35- Biyologlara, açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılmasını sağladık.
36- Kamu kurum ve kuruluşlarında helal gıda sertifikalı ürünlerin kullanılmasına yönelik gösterilen ihtimam uygulamasına devam edilmesini sağladık.
37- Engelli kamu görevlilerinin mesleki uyum eğitimlerinin ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi uygulamasına ve görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi uygulamasına devam edilmesini sağladık.
38- Engelli Kamu görevlilerinin kamu konutlarından öncelikli yararlanmalarına yönelik tedbirlerin alınması uygulamasına devam edilmesini sağladık.
39- Müze araştırmacısı ve sanat tarihçilerine açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılacak
40- Sözleşmeli personelin sürekli görev yolluğu hakkında faydalandırılmasını sağladık.
41- Unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara naklen atananların yeni kadroya ilişkin aylık ve diğer mali haklardan yararlanmasını sağladık.
42- Geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personele 179,34 TL ilave artış sağladık.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hemşirelerin ücretlerinde 300 TL ek artış olacak
24 Ağustos 2021 01:51
|Sağlık Sen uzlaşılan maddeleri açıkladı
23 Ağustos 2021 23:55
|Üniversite personelinin yer değişikliği sözleşmede yer aldı
23 Ağustos 2021 23:39
|Bem Bir Sen, Toç Bir Sen, Ulaştırma Memur Sen, Birlik Haber Sen varılan uzlaşma maddelerini açıkladı
23 Ağustos 2021 23:33
|Diyanet hizmet kolundaki kazanımlar açıklandı
23 Ağustos 2021 23:18
|Büro hizmet kolundaki uzlaşma maddeleri açıklandı
23 Ağustos 2021 23:13
|Eğitim hizmet kolundaki uzlaşma maddeleri açıklandı
23 Ağustos 2021 23:02
|Sendikalı memura aylık 88 TL zam
23 Ağustos 2021 19:45
|Kamu Sen: Kazanımlar fazla ama toplu sözleşme anlaşması yetersiz
23 Ağustos 2021 19:06
|Ali Yalçın, toplu sözleşme kazanımlarını tablo halinde paylaştı
23 Ağustos 2021 17:35