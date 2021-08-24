Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması

Toplu sözleşmelere imza koyan Memur Sen konfederasyonu, sözleşmedeki kazanımlara ilişkin olarak 42 maddelik bir açıklamayı sosyal medya hesabından yayımladı. İşte o açıklama:

1- Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarının 2.559,70 TL'ye yükseltilmesini sağladık.

2- Aile bütçesini artırdık, eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL'ye yükselttik.

3 -Burs alan ve Devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesine devam edilmesini sağladık.

4- Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmesine devam edilecek.

5- Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patalogu ve sosyologlara; hizmet yılları dikkate alınarak iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile özel hizmet tazminatı (E) Teknik Hizmetler bölümünün 1. sırasının (d) bendindeki tazminat oranları uygulanacak

6- Seyyar görev tazminatı il sınırı esasıyla ödenecek

7- Hizmet tahsisli kamu konutları tespitinin yetkili sendika temsilcisinin katılımıyla belirlenmesini sağladık

8- KİT personeline lojman kirasından %15 indirim yapılmasını sağladık.

9- KİT'lerde kıdem ücretinin belirlenmesinde yıl uygulaması yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde ay uygulanmasının devamını sağladık

10- İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesini ve bu personele ilave 89,67 TL ödeme yapılmasını sağladık

11- Yükseköğretim kurumlarının disiplin ve yüksek disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer almasını sağladık.

12- Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırının 3.775,74 TL'ye yükseltilmesini sağladık.

13- Programcı ve çözümleyici unvanlı personele ödenen tazminatların ve özel hizmet tazminatlarının artırılmasını sağladık.

14- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personele servis hizmeti sunulmasını sağladık.

15- Giyecek yardımının nakdi ödenmesine devam edilmesini sağladık.

16- KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına 448,36 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

17- KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin yardımcılarına, Bölge müdür yardımcılarına ve şube/kısım müdürlerinin maaşlarına 179,34 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

18- Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 89,67 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

19- KİT'lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar şehir plancısı ve veteriner hekimlerin maaşlarına 215,21 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

20- Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

21- Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 143,47 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

22- Silahlı görev yapan koruma güvenlik görevlilerinin maaşlarına 89,67 TL ilave zam yapılmasını sağladık.-

23- KİT'lerde görev yapan bazı personel ile teknik uzman pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara çalıştıkları her gün için 53,80 TL ilave ücret ödenmesini sağladık.

24- Kamu görevlilerinin cuma namazı vakti izinlerinin sürdürülmesine devam edilmesini sağladık.

25- Kamu görevlilerinin hac farizalarını yerine getirmek için 20 günlük ücretsiz izin kullanabilmelerine devam edilmesini sağladık.

26- Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına 179.347,65 TL tazminat ödenmesini sağladık.

27- Kamuya ait lojmanlardan yararlanma sürelerinin puanlamanın dışında tutulmasına devam edilmesini sağladık.

28- Aile yardımı ödeneğinin bildirime dayalı olarak geriye dönük 3 ay süreyle ödenmesine devam edilmesini sağladık.

29- Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulaması konusunda gerekli çalışmaların başlatılmasını sağladık.

31- Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 215,21 TL ilave zam yapılmasını sağladık, kapsamı genişlettik.

32- Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine 188,78 TL çocuk yardımı ödenmesini sağladık.

33- Kamuda görev yapan avukatlara davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 51,91 TL ödeme yapılmasını sağladık.

34- Sınav ya da zorunlu staj nedeniyle misafirhanede kalacak kamu görevlilerinin çocuklarına indirim yapılması uygulamasına devam edilmesini sağladık.

35- Biyologlara, açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılmasını sağladık.

36- Kamu kurum ve kuruluşlarında helal gıda sertifikalı ürünlerin kullanılmasına yönelik gösterilen ihtimam uygulamasına devam edilmesini sağladık.

37- Engelli kamu görevlilerinin mesleki uyum eğitimlerinin ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi uygulamasına ve görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi uygulamasına devam edilmesini sağladık.

38- Engelli Kamu görevlilerinin kamu konutlarından öncelikli yararlanmalarına yönelik tedbirlerin alınması uygulamasına devam edilmesini sağladık.

39- Müze araştırmacısı ve sanat tarihçilerine açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılacak

40- Sözleşmeli personelin sürekli görev yolluğu hakkında faydalandırılmasını sağladık.

41- Unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara naklen atananların yeni kadroya ilişkin aylık ve diğer mali haklardan yararlanmasını sağladık.

42- Geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personele 179,34 TL ilave artış sağladık.