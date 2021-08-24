Jandarma terfi ve tayinleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma Genel Komutanlığına mensup bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutanlığına mensup tuğgeneraller Hakan Saraç, Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy ve Alper Sır 30 Ağustos, albay rütbesindeki Abdullah Ateş, Cengiz Yurtcan, Ahmet Camuz ve Yüksel Çiçek ise 15 Eylül itibarıyla emekliliğe sevk edildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Ali Çardakçı orgeneral ve Halis Zafer Koç korgeneral olurken, Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tümgeneralliğe terfi etti.

Jandarma kıdemli albaylar Hüseyin Bekmez, Gökhan Çiloğlu, Sinan Şen, İsmail Sıkı, Ali Gemalmaz, Necip Çarıkcıoğlu, Mustafa Çekiç, Hidayet Arıkan, Eyüp Subaşı ve İbrahim Güven'in rütbesi ise tuğgeneralliğe yükseltildi.

Öte yandan, 28 generalin yeni görevleri belirlenirken 32 albayın da il jandarma komutanı olarak atamaları yapıldı.

ATAMA KARARLARI

Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup generaller, 2803 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi gereğince 30.08.2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir.

Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup albaylar, 2803 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi gereğince 15.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir.

Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup general ve albaylar, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 11'inci maddeleri gereğince bir üst rütbeye terfi ettirilmiştir.

Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup generaller, hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 'inci maddesi gereğince atanmıştır.

Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup subaylar, hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 'inci maddesi gereğince atanmıştır.

23 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI