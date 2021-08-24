Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
|24 Ağustos 2021 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tokat, Osmaniye, Van'ın kuzeyi ve doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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