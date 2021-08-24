https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afrin şehitlerimizin intikamı alındı! PKK'ya darbe

Sincar'da ve Suriye'de PKK'nın tepe kadrolarına yönelik MİT'in gerçekleştirdiği operasyona bir yenisi daha eklendi. Nefes kesen operasyonda saniye saniye takip edilen PKK-YPG'nin Suriye sorumlularından İran uyruklu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi araç içerisinde hareket halindeyken SİHA tarafından nokta operasyonla öldürüldü. Edinilen son dakika bilgisine göre Terörist Afrin'de şehit edilen 11 askerimizin katiliydi.
24 Ağustos 2021 07:50
+Aa- Yazdır
Afrin şehitlerimizin intikamı alındı! PKK'ya darbe

PKK'nın Irak ve Suriye'deki tepe kadrolarına yönelik son bir hafta içinde gerçekleştirilen nokta operasyonlar kesintisiz sürüyor. PKK-YPG'nin sözde Askeri Konsey Üyesi ve Heseki-Kamışlı karargah sorumlusu İran uyruklu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi'nin araçla Haseki'den çıkış yaptığı MİT tarafından tespit edildi. Teröristin içinde bulunduğu aracı takibe alan MİT, sivil yerleşim alanından uzaklaşmasını bekledi. Araç Haseki-Kamışlı arasındaki Ali Fero mevkiinde önceki gün 14.00'te seyir halindeyken TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracıyla nokta atışla vuruldu.

Akıllı mühimmatla vurulan araçta terörist Selahaddin Şahabi ile şoförü ve koruması öldürüldü. Terörist Şahabi, omurgasını sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin oluşturduğu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Askeri Konsey üyesi ve karargah sorumlusuydu. Terörist Şahabi, 20 Ocak 2018'de Afrin ve bağlı kasabalarına yönelik TSK'nın gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatında bin 500 teröristten sorumluydu.

TÜNELDEN KAÇMIŞTI

Terörist Şahabi'nin talimatı ve planlamasıyla Afrin'e bağlı Cinderesi'nde 10 Şubat 2018'de bir helikopterimizin düşürülmesi ve sonrasında çıkan çatışmada 11 askerimiz şehit olmuştu. Devam eden çatışmalarda yüzlerce teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra terörist Selahaddin Şahabi, yeraltı tünellerinden kaçarak Mehmetçiğin elinden kurtulmayı başarmıştı.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor
24 Ağustos 2021 10:25		 Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor
24 Ağustos 2021 10:12
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a Taliban müdahalesi
24 Ağustos 2021 10:05		 Türkiye onu yıllarca konuştu... Minik Ayşen artık büyüdü
24 Ağustos 2021 08:59
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
24 Ağustos 2021 08:31		 Hava kirliliği en yüksek seviyeye ulaştı: Kırmızı çizgiyi çoktan aştık
24 Ağustos 2021 08:24
Marmara Denizi'ni kurtaracak rapor
24 Ağustos 2021 08:03		 Kahramanlardan can kurtaran 2 saat
24 Ağustos 2021 07:35
Koronavirüs aşısı anneyi de bebeği de koruyor: Kordondan ve sütten bebeğe geçer
24 Ağustos 2021 06:40		 Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
24 Ağustos 2021 06:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:29 - Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin adı ve logosu belli oldu10:25 - Kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor10:15 - Borsa güne yükselişle başladı10:15 - HDP'li Şırnak eski Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı10:13 - Borsa İstanbul, VİOP'ta 3 yeni vadeli işlem açmaya hazırlanıyor10:12 - Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor
10:05 - Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?10:05 - Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a Taliban müdahalesi10:03 - Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?10:00 - Sayıştay'dan istisnai kadrolarla ilgili şok karar!09:53 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak09:45 - SMMM sınavları 27-28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak
09:44 - 28 terör hedefi, hava harekatı ile imha edildi09:44 - Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 43 binden fazla ağaç korunmuş oldu09:41 - İklim değişikliği selleri normalleştirecek sular altında kalacağız09:39 - Uçakta Türk bayrağını görünce uçmak istemedi! Bakın kim çıktı09:31 - Doların düşüşü devam ediyor
09:23 - 'Çöp kovasına' tekmeleyen müdür yardımcısına, aylıktan kesme cezası!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması
12 saatlik yolculuk 2 saate iniyor
Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması
Hemşirelerin ücretlerinde 300 TL ek artış olacak
Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak
Jandarma terfi ve tayinleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Artık kendilerine nefretle bakılıyor, sokakta bile yürüyemiyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hemşireye feci dayak 3
şu anda dinlenen şarkı 2
hellenistik dönem 1
mutluluk veren şeyler 7
biti kanlanmak 1
memur denince akla gelenler 4
bilgisi olmadan fikri olmak 2
denizde pitbull saldırısı 2
diyeti bozmak 4
sözlükte tek başına kalmak 1
SON İLANLAR
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla MKS Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam