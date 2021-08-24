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Artık kendilerine nefretle bakılıyor, sokakta bile yürüyemiyorlar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılarla ilgili kente nefret aşıladı. Çalışanlar dışında cadde ve sokaklarda sığınmacı görmek imkansız gibi. Yeni Şafak'a konuşan yabancılar, korkudan evlerinden çıkamadıklarını belirtti. Iraklı Raeid Younes, Tanju Özcan'ın konuşmasından sonra kendilerine nefretle bakıldığını, Suriyeli Yousoef el Azakir ise sokakta bile yürüyemediklerini söyledi.
24 Ağustos 2021 06:15
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Artık kendilerine nefretle bakılıyor, sokakta bile yürüyemiyorlar

Bolu'ya giden muhabirimiz Şahin Şen, CHP'li Tanju Özcan'ın ırkçı söylemleri sonrası kentte oluşan havayı yerinde soludu.

Söylem ve icraatları ile ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan sığınmacıları ırkçıların hedefi haline getiren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan sığınmacıların su ve katı atık ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklayarak büyük skandala imza atmıştı. Özcan yalan yanlış bilgilerle Bolu'da başlattığı sığınmacı düşmanlığını ülke geneline yayarak sığınmacılar üzerinde büyük korku oluşturdu.

EVLERİNE KAPANDILAR

2 bini aşkın Suriyeli ile birlikte Iraklı ve Afganistanlı 4 bine yakın sığınmacının yaşadığı Bolu'da 1 ay öncesine göre gerginlik hakim. Kentin cadde ve sokaklarında esnaflık yapan ve işçi olarak çalışanlar dışında hiç sığınmacı yok. İşyeri olan sığınmacılar bu durumu, Tanju Özcan'ın söylemlerine bağlıyor. Kentteki sığınmacıların ikametlerinin olduğu yerler de sessiz. 1 ay öncesine kadar parklarda oynayan sığınmacı çocuklar da evlerine kapanmış durumda.

BAZILARI KENTİ TERK ETTİ

Kentte esnaflık yaparak Bolu ekonomisine katkı sunan sığınmacıların dükkanlarına gittik. 2012'de Irak'tan gelen ve 3 yıl önce gıda maddeleri satan bir işyeri açan Raeid Younes ve ailesine, Özcan'ın kendilerini hedef gösteren söylemlerini sorduk. Tanju Özcan'ın ırkçı söylemleri sonrası kentte kendilerine karşı olumsuz bir bakış geliştiğini söyleyen Younes, CHP'li başkanın katı söylemlerinin ardından bazı sığınmacıların kentten gittiğini anlattı.


ÇAY VERMEYİP KOVMUŞLAR

Özcan'ın su ve katı atık fiyatlarına zam bahanesi ile kendilerini hedef alan açıklamalarına kadar kentte kendilerine yönelik olumsuz bir durum olmadığını anlatan Raeid Younes, "Açıklamadan sonra bazı insanlar anlaşılmaz şekilde bize kötü davranmaya başladı. Bizi burada istemediklerini söylediler. Bizi görünce nefretle bakıyorlar. Çay içmek için gittiğimiz bazı yerlerde bize çay vermeyip kovdukları bile oldu" diye konuştu.

KIZIMI OKULA GÖNDERMEYECEĞİM

Yaşanan durum karşısında üzgün olduğunu dile getiren Younes, şunları söyledi: "Sığınmacılar Özcan'ın açıklamalarından sonra korktu. Çalışan, dükkanı olanlar dışında kimse sokağa çıkamıyor. Bir saldırı yok ama bazı insanların bakışları korkutuyor. Esnafım, sigorta yaptım, vergi de ödüyorum. Başkanın neden böyle yaptığını anlamıyoruz. 9 yaşında bir kızım var. Artık okula göndermeyeceğim. Bir şey derler diye korkuyorum, ailemi evden dışarı çıkarmıyorum."

ÇİRKİN İFTİRAYA TEPKİ

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Deyrizor'dan Bolu'ya gelen ve inşaatlarda çalışan Suriyeli Ahmad S. ise Tanju Özcan'ın "Bizim 'yavrum, çocuğum' diye sevdiğimiz 9-10 yaşındaki kız çocuklarına bunlar karısı olabilecek gözüyle bakıyor" şeklindeki çirkin sözlerine tepki gösterdi. Suriyelilerin Bolu'da hiçbir olaya karışmadığını söyleyen Ahmad S., "Burada çocuklara baktığımızı söylüyorlar. Hepsi yalan. Biz onları kendi çocuklarımızdan ayırt etmiyoruz. İftira atıyorlar bu çok ayıp" dedi.

İşlerimiz düştü

Kentte konuşma fırsatı bulduğumuz esnafların bazıları Tanju Özcan'a hak verirken, bazıları ise tam aksi fikirde. Özcan'ın sığınmacı karşıtı sözleri sonrasında işlerinde düşüş yaşandığını belirten esnaflar, bu durumun kent ekonomisine olumsuz yansıdığını belirtti. İsmini vermek istemeyen ve kıyafet satan bir işyeri sahibi, "Müşterilerimin çoğu sığınmacılardı. Şimdi hiçbiri gelmiyor" dedi. Yine kentte tütün ve nargile ürünleri satan bir esnaf da işlerinde gözle görülür düşüş yaşandığını, sığınmacıların ötekileştirilmesine karşı olduğunu söyledi. Irkçılığa karşı olduklarını belirten Bolulu esnaflar, "Savaştan kaçan ve aman dilenen insanlara böyle bir uygulama kabul edilemez" dediler.

Hem sövüyor hem sömürüyor

Bolu'da kentin bazı sokaklarındaki kaldırım taşları yenileniyor. Taşları döşeyenler arasında Tanju Özcan'ın "Bolu'da sığınmacı istemiyorum" diye ötekileştirdiği sığınmacılar da var. Bu konu hakkında konuşmak istediğimiz Iraklı işçiler korktuklarını söyleyip bizimle konuşmadı. Yine Bolu'daki bazı işletmelerde çalışan Suriyeliler de hem işlerinden olmamak, hem de tepki çekmemek için Tanju Özcan'ın sözleri hakkında konuşmak istemedi.

Çocuklarım evden çıkmıyor

5 yıl önce Bağdat'tan Bolu'ya gelen Mohammad Fayhaman, kentte Türkiye'nin kontrolünde kaldıklarını söyledi. Tanju Özcan'ın açıklamasından sonra bazı Boluluların kendilerine kötü davranmaya başladığını söyleyen Fayhaman, "Bize düşman gibi bakıyorlar. Özcan konuştuktan sonra korkmaya başladık. Bolu'ya ırkçılık nefreti yayıldı. Seçimden önce 'Sığınmacıları istemiyorum' dediğinde bazı saldırılar oldu. Sığınmacıların dükkanlarını taşladılar" dedi. Bolu'ya yük olmadıklarını anlatan Fayhaman, dükkanı olduğu için belediyeye vergi verdiğini ve devletten herhangi maddi yardım almadığını söyledi. Fayhaman, "Biz nefret istemiyoruz. Çocuklarım ve eşim evden dışarı çıkamıyor. Çocuklarımı oynamaları için parka götürünce insanlar tepki veriyor, 'Araplar geldi, gidelim' diyorlar. Bazıları da bizi kovuyor. Biz Türkiye'ye güveniyoruz, buraya sığındık. Tanju Özcan fitne çıkarıyor" diye konuştu.

Sokakta yürüyemiyoruz
Ailesiyle birlikte Suriye'den gelen ve Bolu'da bir oto tamirhanesinde çalışan Yousoef el Azakir, kentte 6 yıldır hiç sorun yaşamadıklarını söyledi. Azakir, "Biz mecburiyetten buradayız. Orada savaş olmasa geri dönecektim. Tanju Özcan konuştu, artık caddede yürürken sözlü tacizler oluyor. Başımızı eğip geçiyoruz. Suriyeli bazı komşularımızı evlerinden çıkardılar" dedi. Kentte olaylara karışan sığınmacılar varsa onların sınır dışı edilmesini isteyen Azakir, şunları söyledi: "Ama mazlumlara dokunmasınlar. Buradaki sığınmacıların çoğu iş biliyor, meslek sahibi. Tamircilik yapan var, elektrik işinden anlayan var. Onlar Bolu'ya faydalı oluyor. Türklerin dükkanlarına alışverişe gitmeye korkuyoruz. Çocuklarım ve eşime 'Dışarı çıkmayın' diyorum. Çocuklar 'Neden dışarı çıkamıyoruz' diye soruyor. Türkiye'nin bize sahip çıkmasını bizim torunlarımız bile konuşacak. Bunu hiç unutmayacağız. Devlet bizi burada istemezse, o zaman gideriz."

Şahin Şen

Yeni Şafak
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