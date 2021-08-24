Koronavirüs aşısı anneyi de bebeği de koruyor: Kordondan ve sütten bebeğe geçer

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, gebeler ve emziren annelerin aşılanmasına yönelik merak edilenleri anlattı. "İnsanların kafasındaki sorulardan birinin 'Hamileyim. Hangi aşıyı olayım' olduğunu söyleyen Prof. Arıca,

"Özellikle hamileliğin ilk üç ayında zaten bebeğin organları oluştuğu için o konuda çok fazla bilgimiz yok. Ama hamileliğin özellikle son 3 ayında eğer anne aşı olursa doğacak bebeğe kordondan antikorlar geçeceği için hem bebek korunacak, hem de anne korunacak. Bir aşı ile iki kişiyi aşılamış oluyoruz.Bebeği de koruyor. Bu da bilimsel olarak kanıtlı. Hamileliğin son üç ayında özellikle bebek için aşıyı öneriyoruz."

dedi.

İKİ AŞI DA OLABİLİR

Arıca, "Emziren annelere geldiğimizde ise kesinlikle aşı olabilir, tavsiye ediyoruz. Çünkü oluşan antikorlar anne sütünden bebeğe geçeceği için bebeği de koruyacaktır. Şu anda bebeklere aşı vurmuyoruz. İlerleyen dönemlerde aşılamanın 6 aya kadar inmesi bekleniyor. Emziren anneler, aşı olduğunda antikorları yükseleceği için anne sütü ile bebeğe antikor geçtiği tespit edildi. Yine hem anne hem de bebek korunacak. İneaktif veya mRNA aşısını da yaptırabilirler, ikisini de olabilir." ifadelerini kullandı.

TEDBİRLERE DİKKAT

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Jale Bengü Çelik de gebe hastalarda Kovid-19 gerekli ilaçlar verilmesine rağmen çok ağır seyrettiğini ve kayıplar yaşayabildiklerini belirterek, hamilelere tedbirlere uymaları çağrısı yaptı. Çelik, Konya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak SÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde de doluluk oranının arttığını söyledi. Çelik, "Bize gelen hastaların birçoğu aşısız. Özellikle gebe hastamız çok fazla. Yoğun bakım servisimizde 4, serviste de 5 gebe hasta var. Gebeler aşılanamadıkları için bu artış. Kendilerini korumaları konusunda eksikleri olduğunu düşünüyorum. Topluluğa gidecekleri zamanlarda mutlaka tedbirlere devam etmelerini öneriyorum." dedi.

Yasemin Asan