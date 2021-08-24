Taşı sıkıp kağıt çıkaracak

Türkiye'nin en büyük cari açık kalemlerinden biri olan kağıt ve ambalajda dışa bağımlılık taştan kağıt ile sona erecek. Atıl taş ocaklarında yapılacak üretimle 550-600 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu yolla ayrıca kentsel dönüşümde ortaya çıkacak molozlar da kağıt üretiminde değerlendirilebilecek.

Sürdürülebilir madenciliğe yönelik faaliyetleri yürüten Maden Sorunları ve Çözümleri Derneği, taştan kağıt üretim konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Madencilik Sorunları ve Çözümleri Derneği Başkan Vekili ve Uzman Enerji Maden Hukukçusu Yasemin Bal, taş ocakları ve metal madenlerin değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirdiklerini belirterek "Elde ettiğimiz verileri esas alarak proje oluşturduk. Taştan kağıt üretme projesi bunlardan sadece birisi. Bu projeyi oluştururken bütün dünyadaki üretim patentlerini, fabrikaları, teknolojileri, iç ve dış pazarı, Türkiye'deki toplam üretimleri ve tüketim oranlarını, ithalat ve ihracatımızı detaylı olarak inceledik. Dünyanın toplam kağıt ihtiyacının çok küçük bir yüzdesi taştan kağıt ile karşılanmakta. Fabrikalarda daha çok polietilen ve reçine esaslı kağıtlar üretiliyor. Biz bu iki üretimin yanı sıra bakteri katkılı taştan kağıt üretimi yapacağız" dedi.

ÜÇ FARKLI BÖLGEDE ÜRETİM

Üç farklı bölgede üretim planladıklarını ifade eden Bal, şu bilgileri verdi: Mermer ocaklarının yoğun olduğu Ege bölgesinde polietilen esaslı uzun ömürlü kağıt üretmeye yönelik bir yatırım, kalsiyum karbonat ocaklarının yoğun olduğu Akdeniz bölgesinde reçine esaslı orta-kısa ömürlü kağıt üretmeye yönelik bir yatırım, bakteri ve reçine esaslı orta ve kısa ömürlü taştan kağıt üretimini İstanbul merkezli Marmara Bölgesi'nde yapmayı düşünüyoruz. AR-GE çalışmalarımız inşaat atıklarından da kağıt üretmeye yönelik sürdüğünden kentsel dönüşümün yoğun yaşandığı Marmara Bölgesi'nden başlamanın daha verimli olabileceği düşüncesindeyiz. Planladığımız fabrikaların her birinin yıllık kağıt üretim kapasitesi 180-200 bin ton civarında. Öncelikle kısa ve orta süreli kağıt ihtiyacı olan eğitim, basın yayın ve ambalaj sektörünün gereksinimlerini karşılamayı hedefliyoruz. Eğitim ve basın yayın sektörünün bir yıllık bütün ihtiyacını bir fabrika karşılayabilecek büyüklükte. Ambalaj sektörü yıllık 4 milyar dolar ithalat yaptığından, 180-200 bin ton ambalaj kağıdı üretildiğinde ithalat oranında yani ülkemizden döviz çıkışına önemli bir bariyer koyacaktır. Projemizin tamamlanması halinde Türkiye'nin toplam üretiminin 1/5'i kadar yani yıllık 550-600 bin ton üretim 550-600 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Birkaç yıl içerisinde taştan kağıt üreten büyüklü küçüklü işletmeler yıllık bir milyar dolar civarında cari açık kapatma yeteneğine sahip olacağız.

Üretime 29 Ekim 2023'te start vermeyi planladıklarını dile getiren Bal, üretim fazlasını ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

KLASİK ÜRETİME GÖRE DAHA ÇEVRECİ

Taştan kağıt üretiminin daha çevreci olduğunu anlatan Bal "Klasik kağıt üretiminde ağaç ve selüloz kullanılıyor ve üretim sürecinde milyarlarca ton tatlı su kullanılıyor. Oysa taştan kağıt üretiminde ise taş ana ham maddedir. Türkiye'de uygulanacak taştan kağıt projelerinde reçine ve bakteri katkısını öncelikli görmemiz gerekmektedir. Zira reçine ile üretilen kağıt organik kağıttır ve tüketim sonrası atığı da organiktir. Bakteri ile taştan kağıt üretmeye yönelik AR-GE çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda sonuca ulaşabilmemiz halinde dünyada taştan kağıt üretiminin patentinin Türkiye'de olması ülkemizin itibarına katkı sunacaktır. Taştan üretilecek kağıdın kullanılacağı sektöre göre kısa, orta ve uzun ömürlü kağıt üretilebilmektedir. Polietilen esaslı kağıt uzun ömürlüdür, geçirgenliği minimumdur. Reçine ve bakteri esaslı kağıt orta ve kısa ömürlü olarak üretilebilmektedir" diye konuştu.

500 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Dünya kağıt sektörünün büyüklüğü 500 milyar doları buluyor. Dünyanın ambalaj ve etiket, yazı ve baskı, temizlik ve sağlık kağıdı, gazete kağıdı, diğer kağıt ve kartlar olmak üzere yıllık kağıt ihtiyacı 500 milyon tonu bulurken, bunun 450 milyon tonu klasik üretimden oluşuyor. Türkiye'nin kağıt üretim ise 3 milyon ton. Bu miktarın yüzde 60'ını ambalaj ve etiket sektörü, yüzde 25'ini yazı ve baskı, yüzde 15'ini de temizlik ve sağlık, gazete, dergi ve diğer kağıt ve kartlar oluşturuyor. Toplam 13 milyar doları bulan iç pazarda 3 milyar dolarlık üretim yapan Türkiye yıllık 8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor.

ÖMER TEMÜR