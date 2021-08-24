12 saatlik yolculuk 2 saate iniyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yüksek hızlı tren için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirterek "Hızlı tren cumhuriyet tarihinde Sivas'a yapılan en büyük yatırımlardan biri. Sivas bunun etkisini seferler başladıktan sonra çok hızlı şekilde hissedecek. YHT'nin müthiş bir ekonomik getirisi olacak. Kültürel ve sosyal hayatı olumlu etkileyecek. Sivas eğitimde de tercih edilebilir bir kent olacak" dedi. Şehirdeki ziyaretçi sayısının artacağına dile getiren Bilgin "İnanıyorum ki hızlı trenle birlikte Sivas'ta ziyaretçi sayısı katlanarak artacak. Bunu, 2022 yılının kış aylarından itibaren göreceğiz ve 2022'nin yaz aylarında, bir önceki yılla kıyaslanamayacak kadar turist Sivas'a gelecek" değerlendirmesinde bulundu. Yatırımcılar için zamanın önemli olduğunu vurgulayan Bilgin "Zaman sorununu çözmek, Sivas'ı yatırım yapılabilir iller arasında daha cazip hale getirecek. YHT, istihdam sorunu çözme noktasında büyük katkı sağlayacak. Umutlu ve heyecanlıyız. Her şeyden önce kazanan Sivas ve Sivaslı olacak" ifadelerini kullandı.

KARGO İÇİN DE KULLANILABİLİR

Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası (Ulaştırma Memur-Sen) Genel Başkanı Kenan Çalışkan da stratejik olarak bu hatlarda kargo taşımacılığı politikasına geçilebileceğine dikkat çekti. Çalışkan şunları kaydetti: Sivas zaten uzun zamandır demir yolu kenti. Sivas'ın hızlı trene kavuşması, ayrı bir önem ve anlam ifade ediyor. O hat, demir yollarında Kars'a kadar uzanan, Demir İpek Yolu hattı üzerinde olan bir yer. Bu hat ile hızlı tren, İstanbul'dan Sivas'a kadar gelmiş olacak. Şu anda sadece yolcu taşıyor ama ileride belki bir kararla buranın yük de taşımasına karar verebilirler, belki hızlı kargo taşımacılığı şekline dönüştürürler. Orada hızlı tren hattının olması çok önemli.

8 İSTASYON BULUNUYOR

Uzunluğu 393 kilometre olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde tren saatte 250 kilometre hızla elektrikli ve sinyalli olarak işletilecek. YHT'nin güzergahında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak.

Cevdet Fırat Aydoğmuş