Konya'da bir kişi tartıştığı kadın ile babasını öldürüp yaşamına son verdi

SENDİKALI MEMURA AYLIK 88 TL ZAM 2021 yılında imzalanan toplu sözleşmenin en dikkat çekici yönü toplu sözleşme ikramiyesi oldu. Yapılan anlaşmaya göre sendikalı kamu personeline aylık 88 TL civarında bir seyyanen zam verilmiş oldu.