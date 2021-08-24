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Konya'da bir kişi tartıştığı kadın ile babasını öldürüp yaşamına son verdi
KONYA'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadın ile babasını öldürüp intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor
|24 Ağustos 2021 07:18
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KONYA'nın Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde silah seslerini duyan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.
Belirtilen adrese giden ekipler, olay yerinde Mustafa D. ile Sema Nur S. ve babası Yusuf G.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Mustafa D.'nin henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Sema Nur S. ile babasını silahla öldürüp aynı tabancayla yaşamına son verdiği belirtildi.
Cesetler incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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