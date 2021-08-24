FETÖ'cü generalden ihale için bağış tehdidi

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada MİT tarafından, sivil 'asker abi'nin kullandığı patates hattın deşifre edilmesinin ardından emekli olan generaller Serdar Atasoy, Nuri Cankıymaz ve Celalettin Çoban'la özel bir şirkette çalışan mahrem imam Y.Ö. gözaltına alınmıştı.

Eski general Çoban hakkında hazırlanan gerekçeli kararda mayın temizliği konusunda firma ortağı olan M.A.A'nın ifadesine de yer verildi. Çoban'ın Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Temizleme Faaliyet Merkezi'nde görev yaptığında 3 milyon euro'luk cihazın kabulünü yapmadığı ve işi usulsüzce yabancı şirketlere devrettiği ve mayın temizleme işi yapılan sahalarda ülkenin zarara sokulduğu kaydedildi.

Çoban'ın 2015 haziran veya temmuz ayında örgüte ait Kimse Yok Mu Derneği'ne ihale bedeli olan 26 milyon euro'nun yüzde 20'si tutarında bağış yapması halinde bu işi kendi yetkisi çerçevesinde yerel ihaleye açacağını söylediğini ifade eden M.A.A., kabul etmeyince kendisine "Seni bitiririm, güvendiğin kimselerin yanında mezarın bile olmayacak" dediğini söyledi.

ÜÇ OPERASYONEL HAT

Çoban'ın Cankıymaz ile birlikte örgütün mahrem imamlarından Mustafa Serdar Sivri'yle oluşturulan örgütsel haberleşme ağında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Örgütsel haberleşme amacıyla üçüncü kişi adına kayıtlı 3 farklı operasyonel GSM hattı kullandığı tespit edilen Çoban'ın sabit/ankesörlü hatlardan arandıktan sonra 312, 216, 482, 332 alan kodlarının çevrilmesi, bir bankaya ait kurumsal numaranın çevrilmesi, Çoban'dan hemen sonra aranan şahsın numarasının eksik olarak çevrilmesi suretiyle şifreleme yapıldığı anlatıldı.

Dilhan Dumanoğlu