Kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı, bilirkişiye göre suçlu çıktı
|24 Ağustos 2021 08:35
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İlçeye bağlı Seyran Mahallesinde geçen 9 Nisan tarihinde meydana gelen kazada İlçe Devlet Hastanesinde ebe olarak görev yapan Seycan Alan yönetimindeki 41 GP 401 plakalı otomobil, Mehmet Bey Caddesi üzerinde Lütfi Elvan Caddesi üzerine seyir halindeyken Alan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağıya düştü.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alan, hayatını kaybetti. Genç ebenin cenazesi Kocaeli'nde toprağa verildi. Kazadan 2,5 ay önce hayatını Uzman Çavuş Mahmut Alan ile birleştiren Seycan ebenin 22 Mayıs tarihinde de düğünü olacaktı.
'BİLİRKİŞİ RAPORU: SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU'
Kazanın ardından Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Genç ebenin annesi Sevgi ağabeyi Erkan Buldu ile eşi Mahmut Alan, kazanın oluşumunda karayollarının ihlali olduğunu, kazanan meydana geldiği yolun kenarına bariyer konulsaydı kazanın ölümle sonuçlanmayacağını belirterek kaza nedeniyle karayollarından şikayetçi oldu.
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü ilgili yetkililerinin şüpheli olarak yer aldığı dosya incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi.
"Araç sürücüsü Seycan Alan'ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermemiş, uygun olmayan hızla geldiği olay yerinde sevk ve idare hatası göstererek direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Aracıyla sağ taraftan yol dışı kalıp, istinat duvarından aşağıya ters vaziyette düşmesi sonucu meydana gelen olayda, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle asli kusurlu olduğunun tespit edildiği, karayolları ilgili yetkilileri açısından herhangi bir kusur tespitinin bulunmadığı belirtildi."
Bilirkişi raporu üzerine Başsavcılık, karayolları ilgili yetkililerinin kazanın meydana gelmesi ve ölümle sonuçlanmasında ihmalleri olduğuna dair herhangi bir tespitin bulunmadığını belirterek soruşturma ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Genç ebenin ailesinin ve eşinin karara itiraz edecekleri öğrenildi.
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