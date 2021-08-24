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Gölde eğlencenin sonu ölümle bitti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde eğlenmek için tekneyle göle açılan dört kişiden birisi suya atlayarak gözden kayboldu. Teknede kalan iki kız ile arkadaşını kurtarmak için suya atlayan bir başka kişi AFAD ekipleri tarafından kıyıya alındı
|24 Ağustos 2021 07:57
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Akşam saatlerinde Dereköy mevkiinde Cihan G., Vural T., Hümeyra G. Y. ile Sümeyye H. G. eğlenmek için küçük tekne ile göle açıldı.
Bir süre sonra Cihan G. suya atlayarak yüzmek istedi. Suda kaybolan Cihan G.'yi kurtarmak için Vural T. suya atladı.
Teknede bulunan Hümeyra G. Y. ile Sümeyye H. G. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kıyıya alındı. Vural T. ise ekipler tarafından sudan çıkartıldı.
Üç arkadaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kayıp olan Cihan G.'yi arama çalışmaları sürüyor.
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