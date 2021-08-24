Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı olmak üzere sözleşmeli 50 personel alacak. İlanın Son başvuru tarihi 5 eylül 2021
|24 Ağustos 2021 08:09
|+Aa- Yazdır
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde istihdam edilmek üzere; aşağıda yer verilen bölüm mezunlarından yazılı ve sözlü giriş sınavı sonucunda 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı pozisyonlarına toplam 50 personel alınacaktır.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ilanı detayları için tıklayınız
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
23 Ağustos 2021 00:25
|Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak
22 Ağustos 2021 22:49
|Erdoğan açıkladı: MEB pansiyonlarına 5.872 personel alınacak
22 Ağustos 2021 13:07
|Aile Bakanlığı 4/B'li personelin tercih sonuçlarını açıkladı
21 Ağustos 2021 15:00
|Türkiye geneli 113 bin işçi alımı var! İŞKUR acil aranıyor diyerek duyurdu
19 Ağustos 2021 10:01
|KPSS'de 4 doğru, 22 yanlış yaptı. DHBT puanı hesaplanmadı
18 Ağustos 2021 23:58
|MSÜ, 200 sözleşmeli personel alımını 2 aydır bekletiyor
18 Ağustos 2021 10:56
|Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1350 personel alacak
16 Ağustos 2021 14:20
|Yalnızca bir üniversitede olan alandan başvuru alınması etik mi?
14 Ağustos 2021 14:00
|5 Kurum toplamda 249 işçi almak için ilana çıktı
14 Ağustos 2021 07:40