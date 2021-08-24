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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı olmak üzere sözleşmeli 50 personel alacak. İlanın Son başvuru tarihi 5 eylül 2021
24 Ağustos 2021 08:09
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde istihdam edilmek üzere; aşağıda yer verilen bölüm mezunlarından yazılı ve sözlü giriş sınavı sonucunda 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı pozisyonlarına toplam 50 personel alınacaktır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ilanı detayları için tıklayınız

Memurlar.Net
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