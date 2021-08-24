Türkiye'nin üç aylık gazı depolanacak

Türkiye'nin doğalgazda elini güçlendirecek en önemli projelerin başında gelen Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi'nde çalışmalar tam gaz sürüyor. 12 kuyunun tamamlanarak hizmete alındığı proje kapsamında 40 kuyunun da yapımına devam ediliyor. Halihazırda 1.2 milyar metreküp doğalgazın depolandığı tesis, 2023'te 52 kuyu ile Türkiye'nin 3 aylık doğalgazını depolayabilecek. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde 12 kuyusu tamamlanarak hizmete alınan Aksaray'ın Sultanhanı İlçesi'ndeki Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi'nde yeni kuyuların açılmasına devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında açılan yeni kuyularda tuz eritme çalışmaları sürüyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Sultanhanı İlçesi'ndeki Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi kapılarını SABAH'a açtı. BOTAŞ'ın önemli yatırımlarından olan doğalgaz depolama tesisi hakkında bilgiler veren Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz, projenin ilk etabı olan 12 kuyunun faaliyette olduğunu ve 1.2 milyar metreküp doğalgaz depolanabildiğini söyledi. Proje kapsamında 40 kuyunun daha açılmasına devam edildiğini belirten Kaymaz, "2023'e Türkiye 52 doğalgaz depolama kuyusuna sahip olacak. Böylece Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi alanında dünyanın en büyüğü olacak" dedi.

12 DEPODA 1.2 MİLYAR M3

Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi'nin tamamlanmasıyla birlikte 5.4 milyar metreküp doğalgaz depolayabileceğini ifade eden İbrahim Kaymaz, "Şu anda 12 kuyumuzda 1.2 milyar metreküplük doğalgaz depoluyoruz. 40 kuyunun daha tamamlanmasıyla birlikte bu rakam 5.4 milyar metreküpe çıkacak. Bu da Türkiye'nin 3 aylık doğalgazının depolanabilmesi anlamına geliyor" dedi. Tesisin şu anda geri üretim yeni ana doğalgaz şebekesine gaz verme kapasitesinin günlük 40 milyon metreküp olduğunu ve bununda Türkiye'nin bir günlük ihtiyacının yüzde 15'ini karşıladığını ifade eden Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz, " Özellikle kış aylarında yoğun gaz talebinin karşılanması için yazın fiyatların daha uygun olduğu dönemlerde doğalgazımızı tedarik edip depoluyoruz.

Kışında ana hatlarımıza veriyoruz. Bizim aynı zamanda diğer depolama tesislerimiz de var. Bunların hepsinin devreye girebileceği bir sistemimiz var. Yaklaşık olarak konutlarda tüketilen gazın 4'te birini buradan temin etmiş olacağız. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi 50-54 milyar seviyesinde. Tüm kuyularımızın tamamlanmasıyla yüzde 10'luk bir depolamaya sahip olmuş olacağız" diye konuştu.

BİR KUYUYA BİN 500 TIR SIĞIYOR

Her birinin fiziksel hacmi yaklaşık 750 milyon metreküp olan kuyularının olduğunu kaydeden Kaymaz, "Bizim kuyularımız bin 500 metre derinliğinde. Kuyuların çapı 90, boyu ise 300 metre civarında. Bu kuyular bin 500 TIR sığabilecek büyüklükte. Hirfanlı Barajı'ndan aldığımız suyu 120 kilometrelik boru hattı ile Tuz Gölü doğalgaz depolama tesisimize getirerek kuyularımıza basıyoruz. Yerin bin 500 metre altına verdiğimiz tatlı su ile oradaki tuzu çözüp deşarj borusu ile tuzlu suyu yeniden yüzeye çıkartıyoruz. Bu tuzlu suyu da 40 kilometrelik boru hattımızla Tuz gölüne deşarj ediyoruz. Her bir kuyunun yapımı bu şekilde yaklaşık bin gün sürüyor" dedi.

EN GÜVENİLİR DEPO ALANI

Tuzun sızdırmazlık ve basıncı daha iyi tutabilmesinin doğalgazın depolanması için büyük bir avantaj olduğunu söyleşen İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz, "Hem maliyet hem de yastık gazı açısından Türkiye'de doğalgaz depolamak için en uygun yer Tuz Gölü. Kuyularımızın kullanım ömrü 30 yılın üstünde olacak. 30 yıl sonrasında ise yeniden oluşturulabiliyor. Tuz kendini kapatmaya çalışan bir madde. O yüzden deponun tekrar aktif edilmesi mümkün. Burası deprem konusunda da Türkiye'nin en az riskli bölgelerinden biri. Olası bir deprem durumunda ise sistemi devre dışı bırakan vanalar var. Oldukça güvenli bir sistemimiz var" şeklinde konuştu.

'BERAT ALBAYRAK'IN İSMİNİ CADDEYE VERDİK'

Aksaray'ın Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Sultanhanı İlçesi'nde bulunan Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi'nin önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken yoğun çabaları sonucu hayata geçirildiğini belirterek, "Sayın bakanımız Berat Albayrak döneminde ilçemiz bu mükemmel tesise kavuştu. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasını bakanımıza borçluyuz. Biz de Sultanhanı Belediyesi olarak Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi'ne giden caddeye Berat Albayrak Caddesi ismini verdik. Ayrıca sayın bakanımızı fahri hemşerimiz ilan ettik" diye konuştu.

ÇEVRECİ TESİS

Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi'nin kendi elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi için Güneş Enerji Santrali (GES) kurduklarını belirten İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz, şu anda yüzde 60 seviyesinde bir santrallerinin bulunduğunu söyledi. Yıl sonuna doğru 1 megavat olan elektrik üretimlerinin 3 megavata çıkacağını vurgulayan Kaymaz, "GES'den 3 megavatlık elektrik üretimimizle birlikte tesisin tüm elektriğini kendimiz karşılamış olacağız. Ayrıca projemiz başladığında 3 bin seviyesinde olan flamingolar, bizim Tuz Gölü'ne deşarj ettiğimiz su sayesinde 20 bin seviyelerine yükseldi. Flamingolara da doğal yaşam alanı olarak katkı sağlıyoruz. Tesisimize 10 bin de ağaç diktik. Proje kapsamında Hirfanlı Barajı çevresine de 100 bin badem ağacı dikerek köylülere ilave gelir sağlayacağız" diye konuştu.

Ali ALTUNTAŞ