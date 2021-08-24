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Doların düşüşü devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
24 Ağustos 2021 09:31
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Doların düşüşü devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,42308,4240
Avro9,89409,8950
Sterlin11,529011,5790
ANKARA
ABD Doları8,39408,4540
Avro9,85509,9250
Sterlin11,479011,6790
Anadolu Ajansı
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