https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uçakta Türk bayrağını görünce uçmak istemedi! Bakın kim çıktı

Türk jetinin kuyruğunda Türk bayrağını gören Suudi Arabistan Prensesi N. B. A. zorluk çıkardı
24 Ağustos 2021 09:39
+Aa- Yazdır
Uçakta Türk bayrağını görünce uçmak istemedi! Bakın kim çıktı

Suudi Arabistan Prensesi N. B. A. , bir aracı kuruluş tarafından kiralanan uçağın bir Türk jeti ve kuyruğunda Türk Bayrağı olduğunu fark edince uçmak istemedi. Suudi prensesin şiddetli tepkisine Türk jetinin uçuş ekibi de tepki gösterince tartışma çıktı. Bu kez de Türk uçuş ekibi prensesi uçurmayı reddetti.

Şirket, uçağını Türkiye'ye boş olarak çekme restini yaptı. Arabulucuların araya girmesiyle Türk jetinin uçuş ekibi ve prenses uçmaya ikna oldu. Uçuş gerçekleşti fakat uçakta görevli kabin memuru prenses Ahmad'a ikram servisi yapmayı reddetti. Kabine de girmedi. İkramı teknisyen yaptı.

Şikayet etti

Prenses, uçak Londra'ya indikten sonra uçağın neden Türk şirketinden kiraladığını söyleyerek broker firmasını da şikayet etti ve ödediği paranın iade edilmesini istedi. Suudi prenses, uçağın ücretinin iade edilmemesi halinde Türk şirkete yaptırım uygulayacağı konusunda tehditler savurdu.

Ücret iadesi yapılmayacak

Aiporthaber'e göre Türk şirket ise ücret iadesi yapılmayacağını kesin dille iletti. Olay sonrası ilgili Türk şirketin Suudi Arabistan'a bir başka uçuş talebi, hiçbir sebep gösterilmeden Suudi otoritelerce reddedildi. Diğer Türk jetlerine de son dönemde izin konusunda zorluk çıkarıldığı ve izin verilmediği de belirtildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden: Aşı olmanın zamanı geldi
23 Ağustos 2021 23:32		 ABD'de, tüm ordu personeli için aşı zorunlu hale getirilecek
23 Ağustos 2021 19:48
BBC Türkçe 'göçmen merkezleri' haberi için özür diledi
23 Ağustos 2021 17:02		 ABD'den Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısına tam onay
23 Ağustos 2021 16:51
Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak
23 Ağustos 2021 10:30		 Kabil'deki 'Ankara' karargahında tahliye mesaisi
23 Ağustos 2021 10:22
Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha 'uçan kale' ile tahliye edildi
23 Ağustos 2021 08:48		 Devlet göçmen kaçakçılığı yaparsa: İran 10 köyü boşaltıp asker yerleştirdi
22 Ağustos 2021 07:20
Aşı ve 'güvenli turizm sertifikası'nın etkisi: İngiltere yasağı kaldırıyor
22 Ağustos 2021 06:58		 AB: Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok
21 Ağustos 2021 16:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:29 - Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin adı ve logosu belli oldu10:25 - Kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor10:15 - Borsa güne yükselişle başladı10:15 - HDP'li Şırnak eski Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı10:13 - Borsa İstanbul, VİOP'ta 3 yeni vadeli işlem açmaya hazırlanıyor10:12 - Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor
10:05 - Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?10:05 - Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a Taliban müdahalesi10:03 - Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?10:00 - Sayıştay'dan istisnai kadrolarla ilgili şok karar!09:53 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak09:45 - SMMM sınavları 27-28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak
09:44 - 28 terör hedefi, hava harekatı ile imha edildi09:44 - Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 43 binden fazla ağaç korunmuş oldu09:41 - İklim değişikliği selleri normalleştirecek sular altında kalacağız09:39 - Uçakta Türk bayrağını görünce uçmak istemedi! Bakın kim çıktı09:31 - Doların düşüşü devam ediyor
09:23 - 'Çöp kovasına' tekmeleyen müdür yardımcısına, aylıktan kesme cezası!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması
12 saatlik yolculuk 2 saate iniyor
Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması
Hemşirelerin ücretlerinde 300 TL ek artış olacak
Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak
Jandarma terfi ve tayinleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Artık kendilerine nefretle bakılıyor, sokakta bile yürüyemiyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
savaşı ben başlatmam sözü 1
polisimin yanındayım 2
memur denince akla gelenler 4
Trt spor yıldız 1
tuz lambası 1
itiraz 1
mutluluk veren şeyler 7
kendine müslüman 4
ilk şoku atlatmak 1
şu an çalan şarkı 2
SON İLANLAR
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla MKS Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam