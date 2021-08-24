SMMM sınavları 27-28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak
|24 Ağustos 2021 09:45
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TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 2021/3 dönemi SMMM sınavları 27-28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.
Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri, 23 Ağustos-15 Eylül, tekrar katılacaklar için 27 Eylül-25 Ekim olarak belirlendi.
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 15 Eylül itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.
Başvurular TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim edecek.
Duyuruda, sınava girebilmek için gerekli şartlara, sınav konularına, başvuru için gerekli belgelere ve ödenmesi gereken sınav bedellerine ilişkin bilgilere de yer verildi.
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