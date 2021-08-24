Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a Taliban müdahalesi

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ülkeye karışıklık hakim oldu. Vatandaşların büyük kısmı ülkeden kaçmanın yollarını ararken, Habertürk'ten gazeteci Mehmet Akif Ersoy orada yaşananları aktarmak için Afganistan'a gitti.

Görüntüleri sildirdiler

Kabil'den yayın yapan Ersoy, bugün bir kadınla röportaj yapmak istedi. Canlı yayında yaşadıklarını aktaran Ersoy, Taliban üyelerinin koşarak yanlarına geldiğini ve röportaja müdahale ederek görüntüleri sildirdiğini söyledi. "Sakin ol biz Türk'üz" dediğini anlatan gazeteci, Taliban üyelerinin kendilerini dinlemediğinin de altını çizerek şunları söyledi:

'Elinde Amerikan yapımı bir tüfek var. Mermiyi ağzına verip sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor. Ben de telefonu eline verdim, tüm görüntüleri sildi. Sonrasında sildikleri görüntülerin bir kısmını kurtardık.'